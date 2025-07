Livro narra a história de Dona Josefa, benzedeira de Pernambuco

Rizonete Francisco do Nascimento, filha de Dona Josefa (Foto: Divulgação)

Dona Josefa Auxiliadora de Andrade, uma das benzedeiras mais conhecidas de Pernambuco, tem a sua história contada em um livro que será lançado neste sábado, às 18h, no Hotel Central, que fica no bairro da Boa Vista.



Mãos que Abençoavam, escrito por sua filha, Rizonete Francisco do Nascimento, descreve a trajetória de Dona Josefa desde a sua infância, quando falava que via anjos, até a vida adulta, quando teve 19 filhos, um deles o padre Cosmo Francisco do Nascimento, pároco da Igreja de Santa Cruz, localizada no Pátio de Santa Cruz, próximo ao hotel.



Rizonete deu ao livro um tom de diário. “Falo das cidades em que moramos, além de relatos de pessoas que testemunham que foram curados com as rezas da minha mãe. Mas o livro não se detém apenas aos seus dons de rezar e curar. Traz também a vida sofrida, de fome e de luta”, pontua a filha e escritora.

Nascida na Paraíba, Zefinha, como era conhecida, aprendeu a rezar ainda criança.

Com as mãos sobre a cabeça das pessoas, as mandava segurar uma cruz de madeira e rezava em português ou latim. Na pequena casa em que residiam, chegavam pessoas a pé, a cavalo e de carro. Já de madrugada, as filas se formavam na calçada. “Não entrego fichas, vou as recebendo, benzendo e orientando conforme os ensinamentos de Deus”, explicava ela, que era procurada também para tirar “espíritos” do corpo. Por dia, mais de 200 pessoas apareciam à procura de cura.



Em Bezerros, cidade do Agreste pernambucano, sua fama se espalhou. Ela chegou a ser capa do Diario de Pernambuco, participou de um documentário e ganhou o título que a acompanharia pela vida: o de uma das maiores benzedeiras do estado.

Hoje, já falecida, no dia 06 de julho, completa 12 anos de sua partida. O livro será lançado pela Editora Serra da Capivara, editor responsável Luiz Felippe Nogueira. Na ocasião do lançamento serão feitas homenagens de pessoas que foram benzidas por ela, haverá uma benção do filho e padre, Cosmo Francisco.