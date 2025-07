Cantor Pedro Mann lança disco ‘Entre o céu e o pé no chão’

Quinto disco de Pedro Mann, cantor, compositor e baixista, será lançado dia 18 de julho e conta com as participações de Paes e Luiza Boê

Quinto disco do cantor, compositor e baixista Pedro Mann, Entre o Céu e o Pé no Chão será lançado dia 18 de julho, contando com as participações de Paes e Luiza Boê, e traz seis canções inéditas e três já lançadas.

Nas palavras do próprio artista, o álbum é um gesto de amadudecimento. “Chegou um momento, há uns dois anos, em que eu falei: ‘Acho que já tenho aí uma cesta de canções que pode virar um disco’. E cheguei à conclusão de que era um disco que representa uma maturidade”, destaca. “Eu tô um pouco assim, sem muitas ilusões. Mais pé no chão”.

Mann abre o álbum com três da nova safra, escritas de 2022 pra cá: Lá Vou Eu de Novo, Ai ai Te Procurava, Fica Essa Canção. As três faixas previamente lançadas — O Amor Nasceu Mulher, O Sol Continua a Brilhar e Ponte Aérea — se articulam com Entre o Céu e o Pé no Chão, Gostando de Alguém e Batucando.

“Produzir disco é uma desculpa pra estar junto de pessoas queridas”, segue Mann. “Este é um gesto de comunhão, feito de encontros, de aceitação, de gratidão, de beleza, de leveza", completa.