Michael Madsen, astro dos filmes de Tarantino, morre aos 67 anos

Cena da orelha em 'Cães de Aluguel' está entre os mais icônicos momentos da carreira de Madsen (Miramax)

Despediu-se nesta quinta-feira (3) do público um dos astros mais célebres pela parceria de longa data com o diretor Quentin Tarantino. Aos 67 anos, o ator norte-americano Michael Madsen faleceu em decorrência de uma parada cardíaca, encontrado hoje em sua casa, na Califórnia. De acordo com a assessoria dele, foram os vizinhos que fizeram uma chamada de emergência (911).

Com mais de 40 anos de carreira, Michael ficou famoso pelas participações nos clássicos Cães de Aluguel e Kill Bill (Vol. 1 & 2), voltando a trabalhar com Tarantino em Os Oito Odiados e Era uma Vez em Hollywood. O ator esteve ainda em filmes que marcaram época, como Thelma & Louise, Free Willy, Donnie Brasco e A Experiência.

(crédito: Reprodução/Internet)

Apesar da variada carreira, seus papéis mais conhecidos foram os maliciosos, característica reforçada pela rouquidão de sua voz e olhar calmo e traiçoeiro. Em Cães de Aluguel, por exemplo, ele protagoniza uma das mais icônicas cenas da filmografia de Tarantino, na qual arranca a orelha de um personagem com uma navalha ao som de música.

Michael Madsen tinha seis filhos e estava casado com DeAnna Morga.