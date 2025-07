Ator pernambucano Thomás Aquino festeja momento da carreira

Em conversa exclusiva com o Viver, Thomás Aquino fala sobre alcunha de galã e celebra sucesso de 'Vale Tudo' e 'Guerreiros do Sol'

Thomás Aquino foi revelado para todo o Brasil em 'Bacurau', de 2019, dirigido por Kleber Mendonça Filho (Lucas Seixas)

A prosódia pernambucana e a garra para mostrar a que veio marcam cada vez mais o trabalho de Thomás Aquino. O ator natural de Recife, revelado para todo o país no filme Bacurau, está vivendo um momento mais que especial da carreira. Na TV aberta, ele aparece hoje em dois trabalhos: no remake de Vale Tudo e, na sequência, na exibição especial de Guerreiros do Sol, que também chega ao seu terceiro bloco de capítulos no Globoplay.

Além da participação em séries que se tornaram populares, como Os Outros e DNA do Crime, Thomás vem fortalecendo sua presença versátil e conquistado cada vez mais protagonismo no audiovisual nacional. “Só não posso dizer que estou vivendo o melhor momento da minha carreira porque tenho certeza que muitas coisas especiais ainda estão por vir”, celebra o ator em entrevista exclusiva ao Viver.



Em Guerreiros do Sol, escrita pelo pernambucano George Moura em parceria com Sergio Goldenberg Thomás faz o papel de Josué, cangaceiro destemido e apaixonado por Rosa (Isadora Cruz), com quem vive uma história épica de amor e sangue, que se torna mais intensa a cada capítulo. “É uma honra encabeçar uma trama que representa esse folclore nordestino por excelência, em que os autores nos dão liberdade suficiente para que possamos imprimir nossa própria personalidade, musicalidade e gestual a esses personagens tão incríveis, contados com tanta criatividade”, exalta o ator.

O destaque promovido pela ampla repercussão de Vale Tudo, na qual ele interpreta Mário Sérgio, o levou para ainda mais telas, além de ter lhe dado a possibilidade de reafirmar seu sotaque no horário nobre, assunto sobre o qual ele tem debatido constantemente. “Devemos entender o Brasil como um país bem mais plural do que as pessoas imaginam, ouvem e escrevem. Se em um papel não está descrita a origem do personagem, incorporo imediatamente o meu próprio sotaque”, afirma.

Thomás comenta ainda sobre o título de galã que a presença em Vale Tudo vem mobilizando. “Eu, que vejo novela desde cedo, me sinto lisonjeado desse termo ser atribuído a mim. Nunca me imaginei nessa situação, muito por conta dos rostos que eram os únicos representados na TV na minha época, sempre de pessoas brancas com pele clara. Lindas, sim. Mas existem outros tipos de beleza”, frisa. “É importante quebrar o paradigma do patinho feio, uma história que depois de mais velhos entendemos não se tratar de beleza e, sim, de inclusão".

Para o artista, a fama é menos importante do que o reconhecimento pelo trabalho em si. No bate-papo, ele revela com orgulho um elogio que destacou sua versatilidade. “Outro dia, ouvi de uma pessoa que ela demorou a perceber que o Amâncio de Os Outros era o Sem Alma de DNA do Crime”, relembra.

Thomás Aquino vive uma fase brilhante e, como bom pernambucano, segue cheio de apetite. Como se não bastasse tudo isso, ele ainda marca presença no premiado O Agente Secreto, seu reencontro com Kleber Mendonça Filho. Mas o público terá que esperar até novembro para vê-lo na telona, contracenando com Wagner Moura. “Um momento assim não tem preço”, vibra.