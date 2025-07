Cantora pernambucana Michele Andrade lança faixa com Hitmaker

Projeto de Michele e Hitmaker começou há cerca de dois anos (Divulgação)

A cantora pernambucana Michele Andrade e o produtor e cantor carioca Hitmaker estão preparando um lançamento que mistura diferentes estilos e que é o resultado de dois anos de uma parceria musical, enquanto o projeto começava a ganhar forma. O resultado é a faixa se chama Tá com Saudade, que destaca a essência artística de cada um, e chega às plataformas nesta quinta-feira (3), com clipe indo ao ar na sexta-feira (4).

"Ela não era assim. Era outra letra, com uma pegada mais sertaneja. Mas eu sempre gostei muito do refrão e guardei. Quando decidi gravar com a Michele, resolvi jogar o corpo da música fora e fazer uma nova letra, com uma nova sonoridade, mais conectada com a nossa identidade", conta Hitmaker.

Além da reconstrução da faixa, outro ponto importante foi o cuidado com a produção, que teve como foco principal respeitar a essência artística de cada um. "Michele tem a identidade dela muito marcada pela música nordestina. Eu não queria abrir mão disso. Trouxemos triângulo, percussões de forró e outros elementos que acompanham o momento em que ela entra na música.

“Desde o começo, a ideia era somar, trazer o melhor de cada universo sem perder a essência. Hitmaker tem uma pegada supermoderna, com uma batida envolvente, e eu venho com essa raiz forte do Nordeste. A gente conversou muito, experimentou bastante no estúdio, até achar esse ponto de encontro. É aquela mistura que respeita o passado, mas olha pro futuro", conta Michelle.

Dá pra perceber que a produção muda completamente nessa parte. Já nas minhas partes, tem uma pegada mais eletrônica, mais funk. A ideia foi justamente somar as nossas bagagens e criar um resultado verdadeiro", explica a cantora pernambucana.