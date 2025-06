Vitórias pernambucanas marcam 8º Prêmio Profissionais da Música

Foto: (Acervo Pessoal)

A 8ª edição do Prêmio Profissionais da Música (PPM) realizou nesse fim de semana a sua cerimônia, em Brasília, consagrando artistas pernambucanos como Amaro Freitas, Zé Manoel, Sofia Freire, Joy Brandt, Cláudio Rabeca e ainda a banda de soul music Víruz.

Amaro recebeu a honraria de Artista do Ano (prêmio dividido com Cátia de França). Com a música Mar de Cirandeiras, ele dividiu também o prêmio de Single do Ano com o guitarrista norte-americano Jeff Parker. Já a cantora e compositora Sofia Freire saiu vencedora na categoria Autoras/Nordeste (prêmio dividido com Suzi Mariana), enquanto a também cantora e produtora cultural Joy Brandt venceu o prêmio de Artista MPB/Nordeste, dividindo com Aiace.

Já a banda Víruz saiu vitoriosa na categoria Hip Hop Masculino Norte/Nordeste, enquanto o site responsável pela memória escrita de Chico Science, o Acervo Chico Sience, levou o prêmio de Canal Digital de Artista/Nordeste.

Apesar de potiguar, Cláudio Rabeca, cantor e compositor, é radicado em Pernambuco desde 2002, e foi mais um nome da terra agraciado na premiação, vencendo na categoria de Instrumentista Popular Masculino/Nordeste.