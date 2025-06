Memória de Raul Seixas resiste em boteco da Rua da Saudade, no Recife

No Caldácio da Saudade, boteco localizado na Rua da Saudade, Raul Seixas permanece vivo nas histórias e no estilo do anfitrião Dácio Gomes

Dácio Gomes, anfitrião do Caldácio da Saudade (Foto: Nivaldo Fran/DP Foto)

A presença de Raul Seixas no Recife vai além dos shows. Na Rua da Saudade, na Boa Vista, encontra-se o bar Caldácio da Saudade — um verdadeiro santuário. É ali que Dácio Gomes, anfitrião que parece ter saído direto de uma das canções do saudoso artista baiano, recebe os clientes com conversas que mergulham fundo no universo mitológico do Maluco Beleza. O espaço tem uma diagramação caótica e poética que lembra o próprio Raul: um mosaico de referências, memórias e saudades distribuídas em cada canto.



Aos 60 anos, o próprio Dácio carrega esse espírito. Com os óculos redondos, o cavanhaque longo, o chapéu e o figurino inspirado no ídolo que reverencia desde a juventude, ele incorpora o estilo e a filosofia de Raul. “Quando o vi pela primeira vez, pensei: ‘Caramba, que cara estimulante!’ Vida encantada, poesia pura, amor intenso. E essa energia, eu trago comigo também”, conta ele ao Viver.

Entre uma fala e outra, ele emenda versos de Gita ou qualquer outro clássico rauliano que lhe venha à cabeça. Tudo com a mesma espontaneidade que conquista os frequentadores, tanto quanto o caldinho de feijão que serve. Com seus 20 pares de óculos, brinca de se metamorfosear no ídolo: “Cada modelo me aproxima mais dele”, revela.



Quando imagina o octogenário que Raul poderia ser, ele não titubeia. “Mesmo com 80 anos, eu acho que Raul seria um cara saradão, estiloso, com aquela barba branca, o cabelão… mas sempre com o mesmo espírito rebelde. E não é rebeldia vazia, mas a que constrói, que provoca, que ensina”, defende. “Tudo que ele cantou continua tão atual que parece que ele nunca foi embora”. E talvez não tenha ido mesmo. Enquanto existirem Dácios espalhados pelo Brasil, Raul Seixas continua por aqui.