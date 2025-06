Primeira edição do festival Fresta recebe inscrições do mundo todo

O festival acontecerá entre 27 e 31 de agosto, no Cinema São Luiz (Divulgação)

Entre 27 e 31 de agosto, o Cinema São Luiz será palco do I Fresta - Festival Internacional de Cinema Analógico de Pernambuco. O novo festival tem a proposta de exibir, promover e restaurar filmes feitos em super 8, 16mm e 35mm e deve complementar o calendário de eventos dos amantes de cinema do Recife. A programação contará com mostras competitivas e especiais, além de oficinas e mesas de debate sobre a produção cinematográfica analógica.

Os cineastas interessados em participar devem se inscrever até 4 de julho, através do site oficial do evento (https://www.frestafestival.com/). Lá é possível consultar o regulamento da seleção e se inscrever por meio da plataforma FilmFreeway.

Para participar das mostras competitivas nacionais e internacionais, os filmes devem ter data de finalização a partir de 2023, ser feitos originalmente em super 8 ou em 16mm e ter duração máxima de 25 minutos. Os filmes que foram concluídos antes de 2023 podem ser avaliados para participar das mostras não-competitivas.

Os selecionados vão integrar uma programação extensa, que também contará com sessões de clássicos do cinema pernambucano exibidos em 35mm, filmes restaurados, produções de coletivos independentes e obras de cineastas convidados do mundo todo.

Em Pernambuco, o debate sobre preservação dos filmes em película promovido pelo festival também busca destacar a produção do estado, que é recorrentemente pesquisada e lembrada pelo seu forte ciclo cinematográfico durante os anos de 1960-80, com o movimento superoitista.

O Fresta Festival é idealizado por Douglas Henrique, que é curador no Cinema da UFPE, um dos poucos cinemas de rua em Pernambuco, além de diretor do "MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco" e do "Jorra! - Festival de Cinema Negro". A iniciativa é uma realização da Inferno Produções e conta com incentivo do Funcultura, através da Fundarpe, Secretária de Cultura de Pernambuco e Governo de Pernambuco.