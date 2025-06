Hermila Guedes vai estrelar nova versão de 'Toda Nudez Será Castigada'

Atriz estará também na segunda temporada de 'Cangaço Novo' (Divulgação)

O momento do cinema é mesmo dos pernambucanos. Dessa vez, de uma das atrizes mais célebres do estado. Após estrelar no ainda inédito em terras brasileiras O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho (premiado em Cannes), e no drama Precisamos Falar, de Pedro Waddington e Rebeca Diniz, Hermila Guedes foi confirmada na nova adaptação para o cinema de Toda Nudez Será Castigada, com direção de Daniel Filho.

A obra original, de Nelson Rodrigues, foi adaptada para as telas pela primeira vez no filme homônimo dirigido por Arnaldo Jabor, lançado em 1973. Na nova versão, Hermila estrelará ao lado do ator Otávio Muller, que protagonizou a série Pablo & Luisão, do Globoplay, e estará em Três Graças, novela das nove que substituirá Vale Tudo, escrita pelo consagrado autor pernambucano Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.

Toda Nudez Será Castigada trata de Herculano, um viúvo pertencente a uma família religiosa e conservadora que jura ao filho que nunca mais irá se casar, mas fica perdidamente apaixonado por uma prostituta, Geni, que possui uma agonizante obsessão. Uma relação complexa se desenrolará quando o filho do protagonista começa a se relacionar com a personagem.