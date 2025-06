Vídeo: Mariana Rios mostra ultrassom do primeiro filho e emociona seguidores

Atriz mostrou a ultrassonografia do bebê e celebrou a chegada do filho com palavras de fé: "Sinto fluir, teu rio de vida aqui"

A atriz compartilhou o momento nas redes sociais (Reprodução/Instagram )

Desde que anunciou a gravidez, Mariana Rios tem dividido com os fãs momentos especiais da nova fase. Nesta quinta-feira (26/6), a atriz emocionou os seguidores ao compartilhar a imagem do ultrassom de seu primeiro filho. O registro foi publicado em um vídeo sensível, ao som de um louvor, em que ela aparece junto do cachorro de estimação.

A criança é fruto do relacionamento de Mariana com o economista João Luis Diniz D’Avila. O sexo do bebê foi revelado no último sábado (21/6), durante um chá revelação íntimo, ao lado da família e do companheiro. Os momentos foram divididos com seus mais de 10 milhões de seguidores.

“Nosso menino. Entrego sua vida nas mãos de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo! Eu já te amo, meu filho!”, escreveu. Prestes a completar 40 anos, Mariana passou os últimos cinco anos tentando realizar o sonho de ser mãe. Após um aborto espontâneo em 2020, ela recorreu à Fertilização in Vitro (FIV) para engravidar. “Eu senti que tinha voado até o céu e, de lá, despenquei. Quanto mais você cria expectativa, o tombo é maior”, lamentou, na época.

