Ícone do forró, Nando Cordel lança novo single com João Gomes

Aos 40 anos de carreira, com músicas gravadas por Maria Bethânia, Elba Ramalho, Chico Buarque e até Xuxa, Nando Cordel se junta a João Gomes no recém-lançado single 'Você Apareceu no São João'

Tem artistas que são como aquele cheiro de milho assando: você sente de longe e, imediatamente, já sabe que o São João chegou. Fernando Manoel Correia, mais conhecido como Nando Cordel, é um desses. Há 40 anos, ele embala gerações com uma voz que parece vir direto dos sertões e é dono de um catálogo com mais de 1.500 músicas, muitas delas feitas em parceria com uma lenda do forró, o saudoso Dominguinhos. Com uma trajetória marcada pela tradição e inovação, Nando é um símbolo vivo da cultura junina, capaz de atravessar o tempo e unir corações na dança, na alegria e na memória.



Nascido em Ipojuca, no Agreste pernambucano, ele carregou desde menino o sonho e o peso de viver de música. Com pouco mais que uma viola nas costas e uma coragem que veio não se sabe de onde, foi escrevendo sua história. Hoje, referência incontestável da MPB, aquece os arraiais do país com clássicos como Isso Aqui Tá Bom Demais, Você Endoideceu Meu Coração e É de Dar Água na Boca, enquanto outras pérolas de seu repertório cruzaram fronteiras, através de novelas de sucesso como Roque Santeiro e Tieta.



Nesse espírito de celebração, o single Você Apareceu no São João reúne Nando e João Gomes em uma parceria que está embalando os casais apaixonados nestas festas juninas. Já disponível nas plataformas digitais e com clipe no YouTube, a música aposta em um clima alto-astral e dançante, resultado de um encontro improvável, mas com tudo para se tornar marcante.



A fagulha dessa parceria surgiu em meio a outro projeto de Nando, que vinha trabalhando em um álbum com o cearense Fagner, com participações de Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Dorgival Dantas, entre outros. Foi nesse movimento de reencontro com grandes referências da música nordestina que, curiosamente, surgiu também o convite a João Gomes, representante da nova geração. “A gente já se conhecia, mas nada muito próximo. Quando cheguei no estúdio, ele me surpreendeu com um carinho enorme. Fiquei emocionado, de verdade”, destaca, em conversa exclusiva com o Viver, em uma visita à redação do Diario.



Foi durante um almoço que tudo começou. João pegou o violão e dedilhou alguns acordes. Nando, atento, interrompeu: “Se for para compor, que seja uma música de São João”. A partir dali, começaram a brincar com lugares, memórias e versos. Ao longo da canção, eles percorrem diversas cidades nordestinas em busca do amor que chegou no São João e desapareceu logo em seguida. “A pessoa surge ali, naquela festa linda, e de repente some no meio da multidão. Então vem a pergunta: ‘Como é que eu vou te encontrar agora?’”, relata o autor de De Volta pro Aconchego. Uma história que poderia acontecer com qualquer um que curte as festas juninas.



Você Apareceu no São João é só o começo de uma série de colaborações que vai explorar as múltiplas facetas de Nando, muito além do forró. Além de João Gomes, nomes como Maneva e Zezé Di Camargo estão confirmados, sem falar nas possíveis participações de Roberta Campos e Seu Jorge, nomes há muito em seu radar. A ideia é reverenciar o compositor de mão cheia, intérprete versátil e, acima de tudo, um músico que transcende rótulos. “É exatamente para celebrar esse artista que fez tanta coisa para todo mundo”, diz ele, referindo-se a si mesmo, com orgulho.



E esse “todo mundo” não é força de expressão. Autor de canções que ganharam as vozes de Maria Bethânia, Elba Ramalho, Chico Buarque, Zizi Possi e até Xuxa, ele guarda um tesouro: centenas de composições inéditas. “Claro que a gente também pensa em dinheiro”, admite. “Mas o essencial é criar com qualidade, deixar um legado que toque as pessoas”. Não por acaso, Nando Cordel é uma voz permanente no coração de quem entende que boa música não tem prazo de validade.