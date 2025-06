Pré-estreia da Festa do Cinema Italiano inicia no Recife

'Glória!', de Margherita Vicario, foi escolhido para a pré-abertura (Divulgação)

Chegando em sua 12ª edição, a 8½ Festa do Cinema Italiano realizará pré-estreia no Recife, nesta quarta (25), no Moviemax Rosa e Silva, exibindo o longa Glória!, às 21h, após um coquetel para o público. No total serão exibidos 11 filmes, entre os dias 26 de junho a 2 de julho.

Desde 2020, a Generali é a patrocinadora principal da Festa do Cinema Italiano no Brasil, assegurando a viabilização do festival e apoiando seu crescimento. "A Itália faz parte do DNA da Generali. Por meio dessa parceria, demonstramos mais uma vez nosso comprometimento com a cultura, a arte e a conexão entre os países, levando ao público brasileiro filmes que traduzem a pluralidade e a criatividade do cinema do país onde a Generali nasceu", afirma a Diretora Comercial & Marketing da Generali Brasil, Claudia Lopes.

A Festa do Cinema, também irá exibir títulos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba e Caxias do Sul, dentre outras cidades. O festival é reconhecido como o principal encontro dedicado ao cinema da Itália e oferece ao público uma seleção de obras contemporâneas, encontros com profissionais do setor e exibições exclusivas.



Este ano, a mostra recebe como convidado especial o montador italiano Jacopo Quadri, consagrado com o prêmio David di Donatello. Dois filmes dele também serão exibidos no evento, sendo A Grande Ambição e Felicità. Ao todo, 11 obras estarão disponíveis com destaque a Vermiglio, estrado no Festival de Veneza de 2024.