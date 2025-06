Morre David H. K. Bell, ator do live-action de 'Lilo & Stich'

O ator David Bell no live-action de 'Lilo & Stitch' (Reprodução/Disney)

David Hekili Kenui Bell, que participou da live-action de Lilo & Stitch, morreu menos de mês após a estreia do longa, em 22 de maio.

A informação foi confirmada pela irmã mais velha do ator, na tarde do domingo (15/6). A causa do óbito não foi divulgada.

“É com o coração pesado que compartilho que meu doce, generoso, talentoso, engraçado, brilhante e lindo irmão mais novo, David H. K. Bell, passará o dia de hoje na companhia do nosso Pai Celestial. Estava esperando encontrar as palavras e o estado de espírito certos para expressar a alegria que ele foi como ser humano — e como um verdadeiro príncipe de homem — mas o destino me empurrou nesta manhã com um boletim pré-agendado do Dia dos Pais, em homenagem aos homens de nossas vidas”, publicou a irmã em seu perfil no Facebook.

