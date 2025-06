Espetáculo sobre Capiba se despede no Teatro de Santa Isabel

Musical "CAPIBA, Pelas Ruas Eu Vou" (Foto: Divulgação/CAPIBA)

O público pernambucano tem só mais uma chance de assistir ao aclamado espetáculo “CAPIBA, Pelas Ruas eu vou”, em cartaz no Teatro de Santa Isabel entre os dias 13 e 15 de junho. A montagem, que celebra a vida e a obra do compositor pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa, o Capiba (1904–1997), marca sua despedida do Recife antes de seguir turnê por cidades do Nordeste e Sudeste.

Produzido pelo Aria Social, o musical une música ao vivo, dança, teatro, projeções cinematográficas e fotografia para apresentar ao público a riqueza da trajetória de Capiba, figura central da cultura pernambucana. Com direção artística e coreografia de Ana Emília Freire, o espetáculo mergulha nas sonoridades que marcaram o trabalho do compositor, costurando frevos, maracatus, cirandas, valsas, sambas e até elementos de ópera.

No palco, 45 bailarinos-cantores são acompanhados por uma orquestra de 19 músicos, sob regência da maestrina e diretora musical Rosemary Oliveira, que também atua como pianista e violonista. “Meu objetivo foi preservar a essência de cada composição, mantendo viva a harmonia e o sentimento que ele transmitia”, afirma Rosemary, sobre o desafio de traduzir Capiba em som e emoção.

Capiba, conhecido por sua personalidade introspectiva e por sua presença marcante nos carnavais pernambucanos, ganha nova vida no palco pelas mãos da diretora Ana Emília. “Capiba é uma joia da nossa cultura. Sua música atravessa gerações e merece ser celebrada com a grandiosidade que esse espetáculo propõe”, destaca ela.

Outro destaque da montagem é o cuidado estético. Os figurinos, criados por Beth Gaudêncio, dialogam diretamente com a musicalidade de Capiba. Com direção geral de Cecília Brennand, o musical estreou em 2022 e já foi assistido por cerca de 26 mil pessoas, consolidando-se como uma das produções culturais mais relevantes do estado nos últimos anos. A ficha técnica inclui ainda Tuca Andrada na direção teatral, Max Levoy e Ana Emília Freire na direção audiovisual, Cleison Ramos na iluminação e Isabel Brito no design de som.

A partir de julho, “CAPIBA, Pelas Ruas Eu Vou” segue em turnê por outras regiões do país. Nos dias 26 e 27, a montagem será apresentada no Teatro Facisa, em Campina Grande, às 20h. Já em Fortaleza, o espetáculo ocupa o palco do Teatro RioMar nos dias 30 e 31 de julho, também às 20h. Uma temporada em São Paulo também está prevista.