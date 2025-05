Nasce Zuri, filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves

Zuri é a primeira filha de Ludmilla e Brunna /Reprodução/Redes sociais

A cantora Ludmilla usou as redes sociais para anunciar o nascimento da sua filha Zuri, nesta quarta-feira (14/5), fruto do seu casamento com a dançarina Brunna Gonçalves.



“Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós 3 seremos as mulheres mais felizes do mundo”, escreveu a funkeira em publicação que mostra a mãozinha da criança sendo segurada pelas duas mães.

