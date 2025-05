Tati Machado perde o bebê na 33ª semana de gestação

Tati Machado /Reprodução/Redes sociais

Tati Machado revelou nesta terça-feira, 13, que perdeu o bebê. Em sua 33ª semana de gestação, ela foi ao hospital após perceber a falta de movimentos do bebê. Na maternidade, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos e a apresentadora precisou entrar em trabalho de parto. A razão para a morte da criança ainda está sendo investigada.

"No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência de movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final", diz um comunicado da equipe de Machado compartilhado no stories do Instagram. "Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas."

"Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto um processo cercado de amor, coragem e profunda dor", segue o comunicado. "Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados."

Agradecendo o carinho e o respeito dos fãs, a postagem se encerra pedindo por privacidade para Machado e seu marido, o cineasta Bruno Monteiro, com quem ela é casada há 13 anos.

Machado havia anunciado a gravidez em dezembro de 2024, durante participação no Mais Você. Na mesma semana, ela foi ao Encontro e revelou que esperava um menino, que se chamaria Rael.