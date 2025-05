Isabel Veloso anuncia remissão do câncer: 'Vou ver meu filho crescer'

Isabel Veloso/Reprodução/Redes Sociais

Isabel Veloso usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 12, para revelar a seus seguidores que novos exames apontaram que seu câncer entrou em remissão. Ela luta contra um linfoma de Hodgkin desde 2021 e estava em tratamento paliativo até então.

A influenciadora digital explicou que foi até o hospital para descobrir se poderia fazer um transplante de medula óssea. O procedimento poderá ser realizado em breve.

"Meu Deus, gente! Estou me tremendo. Acabei de sair da consulta, estou com o papel do exame de sangue, e ver que estou em remissão completa... Já estou com os papéis da compatibilidade também, estou muito feliz", disse.

Ela explicou que o resultado de um exame mostrou que sua irmã é 50% compatível com a sua medula. Agora, ela será encaminhada para Curitiba e fará mais exames para determinar se ela realizará o transplante com a irmã ou se deve entrar na fila de doadores.

A influenciadora também se emocionou a falar de Arthur, seu filho com Lucas Borbas.

"O que mais me emociona nisso, é que se der tudo certo, se essa porcaria nunca mais voltar, eu vou poder ver meu filho crescer. É a maior alegria para mim. Não consigo nem descrever o que estou sentindo."