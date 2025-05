Sabrina Sato, Lucas Lima e mais: veja as homenagens dos famosos no Dia das Mães

Homenagem de famosos para o Dia das Mães/Reprodução/Redes sociais

Para comemorar o Dia das Mães neste domingo, 11, Sabrina Sato, Tatá Werneck e outros famosos foram às redes sociais para prestar homenagens e celebrar a data. Enquanto alguns aproveitaram o dia para falar de suas mães e filhos, outros também parabenizaram as esposas ou ex-companheiras.

Nicolas Prattes

O ator Nicolas Prattes publicou um vídeo com momentos de sua mãe Gisele Prattes, e outros da esposa, Sabrina, ao lado de Zoe, filha da apresentadora com Duda Nagle. "Duas mães transformaram minha vida. Uma me ensinou a ser quem sou. A outra me ensina todos os dias o que é amor multiplicado."

Sabrina Sato

"Ser mãe da Zoe é a maior aventura da minha vida, é viver no improviso e na reinvenção diária", escreveu a apresentadora Sabrina Sato. "Tudo o que uma mãe aquariana mais quer. Cada pergunta que ela solta (às 7h da manhã, sem café) me lembra do quanto a vida é maravilhosa, desafiadora e engraçada. Mas eu não seria a mãe que eu sou se não tivesse ajuda, muita oração, cuidado, conversa e uma rede linda de apoio que me fortalece. Minha mãe, Kika, que me ensinou tudo (até o que ela nem sabia que sabia), a sorrir pra vida, a ser forte, a acolher. E a Karina, que é minha irmã, segunda mãe, conselheira e o abraço mais seguro em dias difíceis."

Lexa

A cantora Lexa afirmou que a maternidade mudou a vida dela. "Feliz Dia das Mães para as mulheres da minha vida. Feliz Dia das Mães pra mim também. A maternidade mudou tudo em mim. Ter um filho (a) é um amor inexplicável e incondicional. Um ato de doação e o amor mais próximo ao de Deus. Minha filha Sofia, mamãe te ama muito minha estrelinha."

Lucas Lima

"Dia das mães e eu posso celebrar a sorte que eu tenho de ter dias referências na minha vida", escreveu o músico Lucas Lima, citando sua mãe e a ex, Sandy. "Minha mamis e a mamis do meu guri são das mães mais completas, dedicadas e presentes que eu já conheci. Que privilégio ter vocês na minha vida. Um lindo dia pra todas as mães mas um pouquinho mais lindo para vocês duas."

Tatá Werneck

A atriz e apresentadora Tatá Werneck agradeceu à mãe dela por ser uma mãe forte, que liderou a vida dela pelo exemplo. "Minha mãe me disse, ainda criança: 'Você precisa trabalhar com o que gosta. Não importa o que seja'. E essa frase mudou minha vida. Porque foi isso que você fez: largou a estabilidade de um emprego que pagava mais para realizar seu sonho como escritora e jornalista. Dedica sua vida à inclusão e se tornou referência no Brasil e no mundo. Você me ensinou que eu precisava ser independente para então decidir como eu iria usar esse privilégio (...) Eu te agradeço por ter me liderado pelo exemplo. Ter uma mãe forte e dedicada como você muda a vida de qualquer pessoa."

Zé Felipe

"Vocês são força, determinação e amor. Sorte a minha poder conviver com vocês todos os dias. Mãe, quando penso no amor, penso em você. Obrigado por tudo o que faz por mim e por nossa família. Virgininha, meu amor, queria que o mundo visse com os meus olhos o quanto é uma mãe maravilhosa, dedicada e amorosa", escreveu o cantor Zé Felipe.

Bruna Biancardi

A influenciadora Bruna Biancardi fez uma homenagem para a filha Mavie e comentou sobre a expectativa com a chegada de Mel - as duas fruto do relacionamento com o jogador Neymar.

"Durante quase dois anos, os meus dias começaram e terminaram com você, você preencheu meus dias com a sua luz, meu colo foi só seu, e meu coração também (...) E agora, minha vida, estamos prestes a viver um novo capítulo na nossa vida. Logo, um novo amor vai chegar... mas nada, absolutamente nada, vai mudar o que é nosso. Porque você será sempre o começo de tudo."