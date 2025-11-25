Vídeo: mulher acorda minutos antes de ser cremada

Cremação aconteceria em um templo budista (Reprodução/ X)

Minutos antes de ser cremada, uma mulher de 65 anos despertou. Imagens compartilhadas nas redes sociais, mostram o momento em que a mulher, que estava deitada em um caixão, se move e surpreende os familiares.

???????? | En Tailandia, una mujer de 65 años despertó minutos antes de ser cremada.



La ceremonia se detuvo y fue trasladada al hospital, donde permanece bajo supervisión médica.https://t.co/TJUsikjHC2 — Informa Cosmos (@InformaCosmos) November 24, 2025

A cerimônia de cremação aconteceria no último domingo (23), em um templo budista da Tailândia.

Um dos responsáveis pelo templo relatou à Associated Press que o irmão da mulher escutou batidas vindo de dentro do caixão momentos antes do procedimento.

“Fiquei um pouco surpreso e pedi que abrissem o caixão. Todos ficaram assustados”, afirmou. “Vi que ela abriu um pouco os olhos e batia na lateral do caixão. Ela deve ter batido por algum tempo", disse o funcionário.

De acordo com familiares, a mulher estava acamada cerca de dois anos. Eles acreditavam que ela estava há dois dias sem respirar. A mulher foi levada a um hospital, que se recusou a receber o corpo em razão da família não apresentar certidão de óbito. O templo ofereceu cremação gratuita, mas também foi orientou sobre a apresentação do documento para o procedimento de cremação.



O templo afirma que assim que percebeu que a mulher estava viva, a encaminhou para o hospital mais próximo, e que assumiu todos os custos médicos dela.