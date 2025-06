Vídeo: EUA enviam porta-aviões nuclear para zona de guerra entre Israel e Irã

Porta-aviões USS Nimitz (Reprodução/Redes sociais )

Os EUA enviaram, nesta segunda-feira (16/6), o porta-aviões USS Nimitz ao Oriente Médio, em meio à escalada do confronto entre Israel e Irã, segundo informações do site Marine Traffic, que monitora a movimentação de navios militares pelo mundo.

A embarcação, movida a propulsão nuclear, estava no mar do sul da China e deixou a região em direção ao Oriente Médio, cancelando uma escala planejada no Vietnã. Ao mesmo tempo, mais de 30 aviões-tanque de reabastecimento aéreo da Força Aérea dos EUA decolaram de bases norte-americanas, rumo ao leste, através do Atlântico.

Com este porta-aviões, sobe para dois o número de navios norte-americanos desse tipo na região. O USS Harry S. Truman está no Oriente Médio desde maio.

?? EUA envia porta-aviões nuclear para zona de guerra entre Israel e Irã



Ao mesmo tempo, mais de 30 aviões-tanque de reabastecimento aéreo dos EUA rumaram para a região, através do Atlântico



???? Reuters pic.twitter.com/R0EGxYETRd — Metrópoles (@Metropoles) June 16, 2025







Confira as informações completas no Metrópoles.