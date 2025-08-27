Vídeo: Damares revela diagnóstico de câncer durante sessão no Senado

O anúncio foi feito durante a Comissão de Direitos Humanos do Senado

Senadora Damares Alves (Republicanos-DF) (Reprodução/TV Senado)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) anunciou, nesta quarta-feira (27/8), que está com câncer. A senadora não especificou o tipo, mas o Metrópoles apurou que se trata de um câncer de mama.

“Dado o horário da reunião, e a senadora presidente não está se sentindo muito bem. Inclusive, hoje, na reunião mais cedo, eu fiz um anúncio público na outra comissão e acho justo eu fazer esse anúncio aqui também. Há um mês eu fui diagnosticada com câncer. Eu estou no enfrentamento da doença. Estou tomando a coragem de fazer este anúncio público. Requer muita coragem”, disse.

O anúncio foi feito durante a Comissão de Direitos Humanos do Senado. A senadora pediu para encerrar a sessão porque, segundo ela, estava em seu “limite físico”.

Damares Alves anuncia diagnóstico de câncer em sessão no Senado



????Reprodução/redes sociais/TV Senado#ODia pic.twitter.com/o0dtHAoHQU — Jornal O Dia (@jornalodia) August 27, 2025



Confira as informações completas no Metrópoles.