Vídeos mostram momento em que meteoro cruza o céu de cidades pernambucanas
O fenômeno foi registrado às 21h34 da última quinta-feira (19)
Publicado: 21/11/2026 às 10:57
Meteoro iluminou o céu em Afogados da Ingazeira (Reprodução/TartaDrone)
Um meteoro de brilho intenso cruzou o céu de cidades pernambucanas às 21h34 da última quinta-feira (19). O fenômeno, que durou poucos segundos, também foi visto na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará e em Alagoas, e acabou sendo filmado por câmeras de segurança e celulares.
As imagens acima mostram primeiro a passagem do clarão por Afogados da Ingazeira, no Sertão, e na sequência o registro feito em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Também houve relatos do fenômeno em Paulista e Ipojuca, no Grande Recife, além de Vitória de Santo Antão e Aliança, na Zona da Mata.
Na astronomia, o fenômeno é chamado de bólido. Trata-se de um meteoro com brilho muito mais forte do que uma estrela cadente comum. Ele se forma quando uma rocha espacial entra na atmosfera da Terra em alta velocidade. O atrito com o ar superaquece o fragmento, que pega fogo e cria um forte clarão no céu antes de desaparecer.