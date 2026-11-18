A informação foi postada, nesta quarta (18), no site da agência. A máxima para o estado deve atingir o Sertão, na quinta (19).

Calor em Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)

Pernambuco deve registar temperaturas que chegam a 37 graus centígrados, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A informação foi postada, nesta quarta (18), no site da agência. A máxima para o estado deve atingir o Sertão, na quinta (19).

A previsão para essa região também aponta possíveis pancadas de chuva.

Na quinta, o Grande Recife terá temperatura máxima de 34 °C.

Isso significa dois graus centígrados a mais em relação aos 32 °C registrados nesta quarta (18).

Também, na quinta a Apac aponta previsão de 34 °C na Zona da Mata e 36 graus centígrados, no Agreste.

No Recife, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que a máxima desta semana será no sábado (21), com 33 graus centígrados.

Nos outros dias, a tendência é de temperatura máxima de 32 °C.

El Niño

O fenômeno climático El Niño continua ganhando intensidade e tem mais de 79% de probabilidade de permanecer entre forte e muito forte até o trimestre de janeiro a março de 2027. A previsão consta de um boletim divulgado na quinta-feira (12), pelo Centro de Previsão Climática (CPC), órgão ligado à Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

Segundo a agência americana, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico equatorial se intensificou em relação ao mês anterior, com temperaturas da superfície do mar mais de 4°C acima da média em algumas áreas. Os modelos climáticos indicam que o fenômeno continuará se fortalecendo antes de começar a perder intensidade no início de 2027.

O boletim também aponta uma probabilidade de aproximadamente 60% de que o El Niño alcance intensidade histórica, superando os episódios registrados desde 1950. A estimativa considera os trimestres de outubro a dezembro de 2026 e de novembro de 2026 a janeiro de 2027.

Para essa classificação, a NOAA utiliza o Índice Oceânico Relativo do Niño (RONI), que mede as anomalias de temperatura do Pacífico em períodos de três meses. Um episódio histórico corresponderia a valores iguais ou superiores a 2,5°C nesse indicador.

Os dados mais recentes mostram que o aquecimento também se estende às camadas mais profundas do oceano. No Pacífico oriental, foram identificadas temperaturas mais de 10°C acima da média em determinadas profundidades.