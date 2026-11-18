Dados estão na terceira edição da pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgada, nesta quarta (18), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

População despeja esgoto no Rio Japão, em Camaragibe (Rafael Vieira/ DP Foto)

As pessoas pretas e pardas estão no topo do ranking nacional em falta de trabalho, informalidade, analfabetismo e risco de violência.

É o que mostra a terceira edição da pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgada, nesta quarta (18), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o levantamento, no item “força de trabalho”, conjunto de pessoas de 14 anos de idade ou mais que estavam ocupadas ou desocupadas na semana de referência, as pessoas de cor ou raça branca representavam 43,2%, enquanto as pessoas pretas, 11,6% e as pardas 44,1%.

Ao todo, 45,5% das mulheres pretas ou pardas ocupadas trabalham na informalidade.

O rendimento médio de pessoas ocupadas brancas atingiu R$ 27 por hora, enquanto os valores para pessoas pretas (R$ 16) ou pardas (R$ 17).

As taxas de analfabetismo das pessoas pretas (7,0%) e das pessoas pardas (6,3%) permaneceram mais que o dobro das pessoas brancas (2,8%), mas, entre os jovens de 15 a 19 e 20 a 24 anos, as taxas para todos os grupos não ultrapassavam 0,6%.

Do total de 42,6 mil homicídios ocorridos em 2024, 71,3% foram de homens pretos ou pardos, cerca de quatro vezes mais do que de homens brancos, 18,4%.

No conjunto do País, a percepção de insegurança foi maior entre as pessoas pretas e pardas do que entre as pessoas brancas e, sobretudo, entre as mulheres pretas ou pardas.

Os brancos aparecem na liderança quando o item aborda a eleição de prefeitos. Pessoas brancas são a maioria de prefeitos eleitos, 70,2% em 2016, 67,1% em 2020 e 65,9% em 2024.

Mulheres pretas são apenas 20 prefeitas em 2024, ante 10 prefeitas, em 2020, e 10, em 2016.



Força de trabalho



As pessoas de cor ou raça branca representavam 43,2% do total da população ocupação na semana de referência. As pessoas pretas eram 11,6% e as pardas, 44,1%, em 2025.

Em valores absolutos, os contingentes correspondiam a 47,1 milhões de pessoas brancas, 12,6 milhões de pretas e 48,1 milhões de pardas.

Sobre a população desocupada, as pessoas pretas eram 14,7% e as pardas, 51,1%. As pessoas brancas registraram sub-representação, pois eram 32,9% dos desocupados em 2025.

Em 2025, a taxa de desocupação atingiu 4,3% para pessoas brancas, contra 7,1% para pessoas pretas e 6,5% para pessoas pardas.

Em relação à taxa de subutilização, as pessoas brancas registraram 10,7%, contra 17,4% para pretas e 17,3% para pardas.

A informalidade no mercado de trabalho atingiu o patamar de 39,8%, em 2025.

Enquanto 33,4% das pessoas ocupadas brancas estavam em ocupações informais, entre as pretas esse percentual atingiu 42,6% e, entre as pardas, 45,4%, em 2025.

Mulheres pretas ou pardas apresentam os maiores valores no recorte por sexo e cor ou raça: eram 45,5% delas na informalidade em 2025.

As Regiões Norte e Nordeste apresentaram os resultados mais elevados, entre as pessoas pretas ou pardas, cujas proporções em 2025 foram de, respectivamente, 59,2% (Norte) e 57,4% (Nordeste).

Rendimento



Em relação aos rendimentos do trabalho, a população branca também registrou indicadores mais favoráveis.

Em 2025, o rendimento médio mensal no trabalho principal de pessoas ocupadas brancas (R$ 4.425) foi bastante superior ao de pessoas pretas (R$ 2 585) e pardas (R$ 2 672).

Em 2025, enquanto o rendimento médio de pessoas ocupadas brancas atingiu R$ 27 por hora, os valores para pessoas pretas (R$ 16) ou pardas (R$ 17) foram consideravelmente menores.

A maior discrepância entre os rendimentos é percebida justamente na categoria mais elevada de nível de instrução em que as mulheres pretas ou pardas recebiam, por hora trabalhada R$ 29, cerca da metade (52,7%) do que recebiam os homens brancos (R$ 55) em 2025.

Na população ocupada, apesar das pessoas pretas ou pardas constituírem maioria (55,1%), ocupavam somente 30,7% dos cargos gerenciais existentes, em 2025. Já a população ocupada branca, 43,8% do total, estava presente em 67,4% desses cargos.

Analfabetismo

Na população em geral, as taxas de analfabetismo das pessoas pretas (7,0%) e das pessoas pardas (6,3%) permaneceram mais que o dobro das pessoas brancas (2,8%) em 2025, em decorrência das discrepâncias observadas nas faixas etárias mais elevadas.

Entre os jovens de 15 a 19 e 20 a 24 anos, as taxas para todos os grupos não ultrapassavam 0,6%.

Em 2025, 84,7% dos jovens brancos de 15 a 17 anos de idade cursavam ou já haviam concluído o Ensino Médio e 39,6% dos jovens brancos de 18 a 24 anos, o Ensino Superior. Entre os jovens pretos, esses percentuais eram de 76,7% e 19,9% e, entre os pardos, de 77,8% e 22,4%, respectivamente.

Em 2025, entre as mulheres brancas de 20 a 22 anos de idade, 88,0% haviam concluído o Ensino Médio, enquanto entre as mulheres pretas essa taxa era de 78,5% e, entre as mulheres pardas, 79,5% haviam finalizado o mesmo nível de ensino.

Entre eles, no recorte etário analisado, 81,8% tinham concluído o Ensino Médio. Homens pretos apresentaram a menor taxa de conclusão do Ensino Médio em 2025 (69,1%).

As Grandes Regiões Sudeste e Centro-Oeste sobressaíram com as melhores taxas de conclusão do Ensino Médio para os jovens brancos, pretos e pardos, sendo a Centro-Oeste onde se verificou a menor desigualdade entre eles.

Em 2025, a maior discrepância em pontos percentuais entre os jovens brancos e os jovens pretos de uma mesma Grande Região se verificou na Região Norte (19%).

Já a Grande Região que registrou a maior desigualdade entre jovens brancos e pardos foi a Região Sul (12,9%).

Já em relação ao Ensino Superior completo, 26,3% das pessoas brancas possuíam diploma de graduação, em face de 11,7% das pessoas pretas e 12,2% das pardas.

Ainda no período pesquisado, 7,4% das pessoas brancas detinham o título de Mestres ou Doutoras, em face de 2,6% das pessoas pretas e 2,9% das pardas. Monitorar o percentual de Mestres e Doutores por cor ou raça está no escopo da meta 18.8 da Agenda 2030.

Violência

O número de homicídios encontrado mostra alta desigualdade por cor ou raça. Em 2024, a taxa de homicídio observada entre as pessoas de cor ou raça branca foi de 10,0 mortes por 100 mil habitantes; entre as pessoas de cor ou raça parda apresentaram taxa de 29,5; cor ou raça preta, de 17,7 mortes.

A diferença nas taxas de homicídios entre pardos e brancos, hoje em 2,9 vezes, aumentou ao longo da série, dado que em 2012 era de 2,4 vezes.

Do total de 42,6 mil homicídios ocorridos em 2024, 71,3% foram de homens pretos ou pardos, cerca de quatro vezes mais do que de homens brancos, 18,4%.

Entre as mulheres também existe diferença por cor ou raça. As mulheres pretas ou pardas corresponderam a 5,8% dos homicídios e as brancas, 2,5%.

a violência atinge muito mais os homens jovens de 15 a 29 anos, principalmente pretos ou pardos.

Prefeituras

As eleições para prefeito(a) mostram permanência de desigualdades com proporção estável de eleitos de cor ou raça branca, com 70,2% em 2016, 67,1% em 2020 e 65,9% em 2024.

Da mesma forma, homens foram imensa maioria: 88,5% dos eleitos em 2016, 87,9% em 2020 e 86,7% em 2024.

Mulheres pretas foram um grupo de 20 prefeitas em 2024, ante 10 prefeitas em 2020 e 10 em 2016.

Há um pouco menos de concentração racial e por sexo para vereadores, com relativo aumento de mulheres eleitas, que passaram de 13,5% em 2016 para 16,1% em 2020 e 18,3% em 2024. Também cresceram os eleitos de cor ou raça preta (respectivamente 5,0%, 6,2% e 6,9% nos três anos) e parda (37,1%, 38,6% e 38,9%).

Já quanto a deputados(as) estaduais e federais, desigualdade é mais marcada. Nas eleições de 2022, 2,5% dos(as) deputados(as) estaduais eleitos(as) eram mulheres pretas e 3,9% mulheres pardas. Também em 2022, foram 2,4% de mulheres pretas e 3,0% de mulheres pardas eleitas deputadas federais.

As eleições para governador(a) e senador(a) mostram também alta concentração de homens brancos como eleitos. Dos 27 governadores, foram 16 ou 59,3% deles em 2022. Para o Senado, em 2022, 51,9% dos eleitos foram homens brancos.

A investigação sobre representatividade também perpassa os cargos gerenciais no setor privado, incluindo o terceiro setor. Ao se observar a estrutura por sexo e cor ou raça, comparando com a população com 25 anos de idade ou mais, vê-se forte concentração no nível hierárquico mais alto para homens brancos (42,0% dos dirigentes, diretores e gerentes em 2025), o dobro do peso populacional, pois eram 20,5% das pessoas com 25 anos de idade ou mais.

As mulheres pardas também se encontravam com uma representatividade abaixo da metade da encontrada no grupo populacional: eram 9,6% dos dirigentes, gestores e gerentes, 14,1% de outros gerentes e 22,5% da pessoa com 25 anos de idade ou mais.

Mobilidade

No que se refere à mobilidade urbana, observam-se diferenças por cor ou raça entre as pessoas ocupadas de 14 anos que ou mais cujo tempo habitual de deslocamento entre o domicílio e o local de trabalho ultrapassava uma hora.

Em 2022, a prevalência de deslocamentos longos foi maior entre as pessoas de cor ou raça preta (16,4%), parda (13,0%) e indígena (12,2%), seguidas das pessoas de cor ou raça amarela (10,4%) e branca (10,3%).

Os resultados evidenciam diferenças entre os grupos de cor ou raça quanto ao acesso a elementos da infraestrutura urbana.

A existência de calçada ou passeio foi observada no entorno de 88,2% dos moradores brancos, proporção superior à registrada entre moradores pardos (81,0%) e pretos (79,2%).



A presença de obstáculos nas calçadas foi mais frequente entre moradores pardos (67,0%) e pretos (65,2%), em comparação aos brancos (63,7%).



Em relação à existência de ponto de ônibus ou van, a proporção foi de 10,6% entre os moradores brancos, ante 8,2% entre os pretos e 7,1% entre os pardos.

As diferenças também se manifestam na arborização do entorno dos domicílios.



A ausência de árvores foi observada no entorno de moradias de 40,3% dos moradores pretos e 37,0% dos pardos, proporções superiores à verificada entre os brancos (29,2%).

A situação da população indígena também se destaca negativamente, já que 39,2% experimentavam ausência de árvores, 63,7% tinham acesso a calçada, para 52,4% havia obstáculo na calçada e uma pequena proporção tinha ponto de ônibus/van no entorno (4,8%).

A população amarela apresenta o maior acesso a árvores no entorno do domicílio, uma vez que apenas 19,7% não dispunham desse recurso.

Em 2025, 74,8% da população branca residia em domicílios com acesso simultâneo aos três serviços de saneamento.

Entre a população preta, esse percentual foi de 67,6%, enquanto entre a população parda alcançou 58,7%, correspondendo a diferenças de 7,2 e 16,1 pontos percentuais, em relação à população branca.

No acesso à rede de coleta de esgoto, 77,4% da população branca era atendida pelo serviço, frente a 70,8% da população preta e 61,7% da população parda.

Para o abastecimento de água, os percentuais observados foram de 88,4% para a população branca, 86,5% para a preta e 82,1% para a parda. Já no acesso à coleta de lixo, 95,7% da população branca contava com o serviço, ante 92,6% da população preta e 89,6% da população parda.



Favelas

No Brasil, 16,4 milhões de pessoas residiam em Favelas e Comunidades Urbanas em 2022, o que representou 8,1% da população em 2022.

Os dados evidenciam diferenças na proporção da população residente em Favelas e Comunidades Urbanas segundo cor ou raça. As maiores diferenças foram observadas entre as populações preta (12,7%) e parda (10,1%), ambas acima da média nacional.

No recorte regional, a Região Norte apresentou a maior proporção de população residente em FCU (18,9%), mais que o dobro da média nacional.

Nessa Região, os percentuais foram elevados para todos os grupos de cor ou raça analisados, variando de 5,8% entre indígenas a 19,8% entre pardos. Já as regiões Sul (3,2%) e Centro-Oeste (2,4%) registraram os menores percentuais de moradores nesses territórios.

