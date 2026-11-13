Manhã de café e informação no Parnamirim

Ação do Diario de Pernambuco em parceria com a Santa Clara reuniu leitores para uma manhã de aprendizados na Zona Norte do Recife

A ação funcionou como um convite à desaceleração e à troca de ideias à mesa (Rafael Vieira/DP Foto)

Na manhã da última quinta-feira (12), o Diario de Pernambuco realizou, em parceria com a Santa Clara, uma ação do projeto Café com Diario. O encontro reuniu leitores e amantes de café na Cafeteria Santa Clara Parnamirim, localizada na Rua Condado, Zona Norte do Recife.

Durante a ação, foram distribuídos exemplares da edição do dia do jornal e vouchers para um café expresso, em uma combinação que une informação e uma pausa para apreciar o momento.

Na Santa Clara Parnamirim e na av. Parnamirim (em frente ao Serpro), a equipe do Diario distribuiu exemplares da edição do dia e vouchers para um café expresso (crédito: Rafael Vieira/DP Foto)

A programação também contou com um workshop voltado para oito convidados: Tânia Fontaine, Sandra Paes Barreto, Silvana Maranhão, Geralda Farias, Bruno Manoel, Marcela Xavier, Cristina Siqueira e Carlos Pimenta.



Ministrado pelo barista Nelson Calheiros, o encontro teve como tema “Introdução ao Universo do Café” e apresentou dicas e orientações sobre o preparo da bebida em casa.

Roberta Tavares, gerente regional de Canais Especiais Nordeste da Santa Clara, e Arnóbio Mendonça, proprietário da Rede Santa Clara, parceira do encontro, também acompanharam a atividade.

Oito leitores foram convidados para participar do workshop exclusivo ministrado por Nelson Calheiros (crédito: Rafael VIeira/DP Foto)

A médica Marcela Xavier, uma das convidadas, destacou a oportunidade de sair um pouco da rotina e conhecer novas possibilidades no universo do café. “Eu achei maravilhoso, porque me tirou um pouquinho da minha rotina e é sempre interessante aprender alguma coisa nova. Eu gosto muito de café pela minha rotina de trabalho, nos plantões eu sempre tomo café, às vezes não de tanta qualidade e aqui aprendi várias coisas”.

Outro participante foi Bruno Manoel, chef de cozinha e influenciador digital, que reúne cerca de 988 mil seguidores no seu perfil do Instagram (@preto_na_cozinha). Mesmo já tendo familiaridade com o universo da gastronomia, ele também encontrou novidades durante a experiência: “A aula serviu muito porque tem vezes que eu uso café para fazer bolo, por exemplo. E nesses casos eu usava café solúvel, mas o Nelson disse que podia usar um café que fosse filtrado. Então acaba que ajuda a gente a absorver mais conhecimento."

O Diario de Pernambuco foi representado pelo diretor comercial, Alano Vaz, e pela gerente de marketing, Katarina França.

Segundo ela, a proposta do Café com Diario é criar um convite à desaceleração e à troca de ideias à mesa.

“Nós juntamos dois hábitos que combinam bem: a leitura e o café. De um lado, as páginas do Diario de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação da América Latina, que guardam histórias e a memória do nosso povo. Do outro, uma xícara quente que estimula a conversa e deixa o papo mais leve.”

Ela resume: “Para nós, pausar não é perder tempo. É dar sentido a ele.”

Além da programação na cafeteria, a ação também chegou à avenida Parnamirim, em frente ao Serpro. Por lá, a equipe do Diario distribuiu exemplares da edição do dia e vouchers aos transeuntes, sempre acompanhados de um convite para uma pausa na correria da manhã.