Segurança sobre duas rodas: Uber anuncia pacote de recursos para viagens de moto

Medidas incluem ferramentas para o passageiro pedir viagens mais suaves, recursos para mulheres e inovações que reduzem distrações na pilotagem; pesquisa ajuda a qualificar o debate sobre sinistros viários

Segundo a empresa, 99,997% das viagens de Uber Moto no país ocorrem sem nenhum tipo de sinistro viário (Wieden Kennedy/Divulgação)

A segurança no trânsito de duas rodas ganhou novos reforços no Brasil. A Uber anunciou um pacote de inovações tecnológicas e operacionais voltado às viagens de Uber Moto, trazendo camadas extras de proteção, além das ferramentas já em funcionamento, antes, durante e depois dos trajetos.

Entre os lançamentos que chegam ao aplicativo estão as Preferências de Segurança para Moto, ferramenta que estreia em 12 capitais brasileiras, incluindo o Recife. O passageiro passa a ter a opção de sinalizar no próprio app, antes do embarque, se deseja uma viagem mais suave e tranquila, e que tem pouca experiência com moto.

Para quem está começando a usar o modal, entra em operação gradual o mecanismo Motoristas Bem Avaliados, que conecta automaticamente novos usuários aos parceiros mais experientes da plataforma. A Uber também apresentou a modalidade Elas Indicam, voltada exclusivamente para mulheres solicitarem viagens com condutores recomendados e bem avaliados por outras passageiras. A funcionalidade será ampliada gradativamente.

Durante o percurso, tanto o condutor quanto o passageiro contam com cobertura de seguro para acidentes pessoais, entre outras ferramentas de segurança (crédito: Wieden Kennedy/Divulgação)

Tecnologia aplicada à conduta

Hoje, 99,997% das viagens de Uber Moto no país ocorrem sem nenhum tipo de sinistro viário. Esse índice reflete mecanismos ativos de prevenção que a Uber vem implementando ao longo do tempo. No último ano, a capacidade de identificar comportamentos de risco aumentou seis vezes. Desde a adoção de alertas preventivos aos condutores, os relatos de direção perigosa caíram 20% e a proporção de excesso de velocidade recuou 9%.

Pensando em soluções também fora do aplicativo, a empresa iniciou testes com um botão físico no guidão da moto. O acessório conecta-se ao celular via Bluetooth e permite ao motociclista parceiro aceitar ou recusar chamadas com um simples toque do polegar, facilitando a ação sem demandar que ele precise parar a moto para manusear o aparelho.

A empresa ainda oficializou uma Coalizão Global para Segurança Viária com empresas e entidades como Honda, Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Programa Internacional de Avaliação de Vias (iRAP) e Aliança Global de ONGs de Segurança Viária, com foco em capacitação prática de motociclistas e produção de estudos de infraestrutura.

O que mostram os dados sobre segurança viária

O avanço tecnológico se soma à necessidade de compreender com dados concretos o que realmente acontece no trânsito urbano, com base em pesquisa orientada por evidências. Os sinistros de trânsito envolvendo motocicletas foram objeto de uma pesquisa científica conduzida pelo Instituto Cordial em parceria com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet).

O levantamento analisou o perfil de vítimas atendidas diretamente em prontuários e leitos hospitalares de trauma. As conclusões apontam que a maioria dos sinistros graves não tem qualquer relação com plataformas:

Deslocamentos pessoais: Cerca de 74% dos acidentados estavam realizando viagens particulares de rotina, lazer ou pegando carona informal com amigos. Três em cada cinco sinistros ocorreram em trajetos simples do dia a dia, sem vínculo com serviços de transporte ou geração de renda.

Falta de fiscalização e velocidade: Mais de 90% dos sinistros aconteceram em trechos sem fiscalização eletrônica (radares), e 81% ocorreram em vias sem sinalização visível de limite de velocidade.

Condutores sem habilitação: 1 em cada 5 acidentados não possuía CNH – enquanto na Uber a exigência de habilitação válida e a checagem regular são obrigatórias.

Álcool e drogas: 23% dos condutores feridos haviam consumido álcool ou entorpecentes antes da condução, sendo que nenhum deles estava a serviço de aplicativos.

O estudo, conduzido em parceria médica no Centro Hospitalar Municipal de Santo André e com etapas seguintes no Hospital das Clínicas (SP) e no Instituto Doutor José Frota (Fortaleza), reforça que medidas estruturais, como fiscalização urbana eficiente e critérios rigorosos de conduta, são o caminho para reduzir os incidentes viários.

As novidades anunciadas se somam a uma série de mecanismos de segurança que a Uber já disponibiliza em todas as suas viagens de moto pelo país (crédito: Wieden Kennedy/Divulgação)



Camadas permanentes de proteção

As novidades anunciadas se somam a uma série de mecanismos de segurança que a Uber já disponibiliza em todas as suas viagens de moto pelo país. Antes mesmo de dar a partida, os motociclistas parceiros passam por rigorosa checagem de apontamentos criminais e validação do uso do capacete por meio de selfies com reconhecimento facial.

Além disso, a plataforma conta com sistemas de limite diário de horas conectadas, prevenindo a fadiga ao exigir pausas obrigatórias de descanso, e tecnologia de telemetria, que utiliza os sensores do próprio smartphone para monitorar velocidade em tempo real e frenagens bruscas.

Durante o percurso, tanto o condutor quanto o passageiro contam com cobertura de seguro para acidentes pessoais, um botão de ligar para a polícia e a ferramenta de gravação de áudio no próprio aplicativo.

A integração entre novos recursos, proteções já existentes e diálogo com dados científicos da saúde reafirma o compromisso da Uber de liderar a evolução da mobilidade urbana no Brasil, investindo de forma contínua para que a conveniência e a facilidade do transporte de passageiros com moto caminhem lado a lado com a segurança viária.

