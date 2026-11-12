Edital seleciona projetos de impacto socioambiental

Serão escolhidos dois projetos da região Nordeste para receber R$ 50 mil. Iniciativa é da Ambev

Totalmente inserida no bioma da Mata Atlântica, a cidade se direciona para que as estruturas verdes urbanas sejam ampliadas e qualificadas (Arquivo/PCR)

Organizações da sociedade civil (OSCs) que atuam em diferentes regiões do Brasil já podem concorrer a aportes de R$ 50 mil para o desenvolvimento de seus projetos de impacto socioambiental. Para isso, é necessário se inscrever no Bora Impactar, novo edital lançado, recentemente, pela Ambev. No total, o programa vai destinar R$ 500 mil em recursos não reembolsáveis para apoiar 10 organizações selecionadas.

As inscrições podem ser feitas pela plataforma Prosas até 22 de novembro. A seleção acontece entre os dias 23 de novembro e 03 de dezembro, com previsão de contratação e destinação dos recursos em dezembro de 2026.

Segundo a Ambev, o edital amplia a sua atuação junto ao terceiro setor ao criar uma nova frente de apoio para organizações de diferentes áreas e territórios. Por meio de capital semente, o Bora Impactar busca facilitar o acesso a recursos para iniciativas que já contribuem para o desenvolvimento das comunidades, ajudando projetos com potencial de impacto a sair do papel, ganhar força ou ampliar seu alcance.

Para garantir representatividade nacional, serão selecionados dois projetos de cada uma das cinco regiões do país. Podem ser inscritas iniciativas relacionados a qualquer um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Entre os critérios de avaliação estão o potencial de impacto socioambiental, a capacidade de execução da organização, o potencial de escalabilidade e multiplicação do investimento e a sustentabilidade da iniciativa após o aporte.

