Minidocumentário registra sucesso de edição histórica do Diario de Pernambuco

A produção traz depoimentos de profissionais que participaram da confecção do jornal impresso e de leitores

Documentário está disponível no canal do Diario no YouTube (ARTE/DP)

O Diario de Pernambuco lançou, nesta terça-feira (10), um minidocumentário sobre o sucesso da edição de número 251 de 2026, cuja capa traz a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A produção traz depoimentos de profissionais que participaram da confecção do jornal impresso e de leitores que enfrentaram filas para garantir o registro histórico.

Assista ao documentário completo:



Vendas

A reimpressão está sendo vendida na sede do Diario, na Rua do Veiga, 600, no Centro do Recife, das 8h às 17h.

Um novo canal de venda on-line será divulgado nos próximos dias.