Nigeriano é flagrado no aeroporto do Recife com passaporte falso tentando embarcar para Europa
Segundo a PF, estrangeiro foi liberado em audiência de custódia, mas pode pegar até 10 anos de prisão
Publicado: 09/11/2026 às 13:40
Aeroporto Internacional do Recife (Rafael Vieira/DP Foto)
Um nigeriano de 40 anos foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional do Recife/Gilberto Freyre/Guararapes, na Zona Sul da cidade, tentando embarcar para a Europa com passaporte falso.
Segundo a Polícia Federal em Pernambuco (PF-PE), a captura do estrangeiro foi efetuada na noite de quinta (5), durante uma fiscalização de rotina. As informações foram divulgadas nesta segunda (9), por meio de nota.
Ainda segundo a PF, o nigeriano pretendia embarcar em um voo do Recife para Lisboa, em Portugal. De lá, seguiria para Paris, na França.
A Polícia Federal informou que, ao ser analisado o seu passaporte, ficou constatado que havia “sinais aparentes de falsificação”.
Ele foi levado para a Polícia Federal; aconteceu a autuação pela prática de crimes previstos no Código Penal. O estrangeiro pode pegar até 10 anos de cadeia.
O preso foi liberado na audiência de custódia com medidas restritivas (retenção do passaporte e proibição de saída do país).