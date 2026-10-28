Festival Nacional de Jornalismo discute comunicação, ética e credibilidade no Recife com participação do Diario

Repórter especial do Diario de Pernambuco, Felipe Resk integrou painel sobre o mercado de trabalho, em evento que debateu tecnologia, formação e o papel da imprensa

Painel "O que o Mercado Espera de Você" contou com participação do repórter especial do Diario de Pernambuco, Felipe Resk (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O Recife recebeu pela primeira vez o Festival Nacional de Jornalismo nesta quarta-feira (28). O evento reuniu 15 profissionais de destaque na área – com participação do Diario de Pernambuco – em painéis sobre precisão da informação, ética profissional e os rumos do mercado de trabalho para os futuros jornalistas.

A programação buscou complementar a formação acadêmica dos estudantes ao aproximá-los das exigências práticas da profissão. Entre os paineis esteve "O que o Mercado Espera de Você", que debateu as transformações tecnológicas e as competências valorizadas pelas redações. A mesa reuniu o repórter especial do Diario, Felipe Resk, Eduardo Scolese (Folha de S.Paulo), Rodrigo Rangel (PlatôBR) e Eldo Gomes (Blog do Eldo).

Durante o debate, o impacto das novas tecnologias no cotidiano das redações esteve em pauta e foi analisado pelo jornalista do Diario.

"As ferramentas têm sido fundamentais para a gente ganhar tempo, que é um bem preciosíssimo no jornalismo. Se o teu trabalho a IA faz, tem algum problema com o seu trabalho. Mas se a IA ajuda a melhorar o trabalho que você faz, é um bom uso", avaliou.

Credibilidade e relação com o público

O debate também abordou a realidade da comunicação no Brasil e os caminhos para reafirmar a relevância da imprensa.

Resk destacou que a busca por informação checada se torna ainda mais determinante em momentos de crise, lembrando a alta procura por veículos profissionais durante a pandemia. Para o repórter, a independência editorial e a postura firme são premissas indispensáveis no dia a dia do jornalismo.

"Se a gente faz jornalismo para agradar todo mundo, é melhor fazer outra coisa na vida. Nem sempre vai ser fácil, quase nunca vai agradar a todos, mas é o nosso trabalho. No fim das contas, é fundamental e compensador", afirmou.

Temas

O festival também abordou diferentes frentes da prática jornalística ao longo do dia. A abertura contou com o debate "O Papel do Jornalismo", que analisou o fortalecimento institucional da imprensa e a garantia da liberdade de expressão.

A realidade local esteve em pauta no painel "Os Desafios do Jornalismo em Pernambuco", que discutiu as perspectivas e as particularidades da cobertura de imprensa no estado. O evento contou ainda com uma conferência magna dedicada às memórias e aos bastidores de grandes reportagens investigativas e de linha de frente do repórter Francisco José.

A precisão do texto e os impactos da informação na sociedade também foram discutidos por Basília Rodrigues (SBT News) e Roberta Aureliano (TV Guararapes), enquanto a exibição do documentário "Escola Base – Um Repórter Enfrenta o Passado" encerrou as atividades com uma reflexão sobre a responsabilidade ética na apuração dos fatos.