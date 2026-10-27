PF cumpre mandados em Pernambuco por investigação de crime contra o Sistema Financeiro

Operação Entressafras apura aplicações de recursos previdenciários do São Roque Prev, em São Paulo. Instituto já negociou R$ 93 milhões com o Banco Master

Polícia Federal cumpre nove mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Pernambuco (PF/Divulgação)

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (27) a Operação Entressafras para apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional na gestão de recursos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque/SP (São Roque Prev), entre 2022 e 2024. Segundo a corporação, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão em São Paulo e Pernambuco.

A investigação da PF aponta para movimentação suspeita de R$ 100 milhões em investimentos em letras financeiras e fundos imobiliários. De acordo com informações da Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo, “os investigados poderão responder por gestão fraudulenta, peculato financeiro, crimes contra a Administração Pública e lavagem de dinheiro, entre outros delitos”.

O São Roque Prev é um dos institutos de previdência de servidores municipais que realizaram operações com o Banco Master, de Daniel Vorcaro, investindo R$ 93 milhões em letras financeiras na instituição. A operação foi feita entre abril e setembro de 2024 e correspondeu, à época, a 18% da carteira do instituto.

