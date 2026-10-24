Cadelas Sophia, Cacau e Tina ajudam pacientes do Hospital de Servidores do Estado

Animais compõem o corpo de terapia do Centro de Reabilitação Funcional e Cognitiva (CRFC) do Hospital dos Servidores do Estado

Proposta terapêutica de leitura com as cachorras Sophia e Cacau (Foto: Mauricio Ferry/DP Foto)

Três cães participam atualmente de terapias com adultos e crianças no Hospital dos Servidores do Estado (HSE). Sophia, Cacau e Tina são as cadelas responsáveis pela mediação com as atividades de reabilitação funcional juntamente com os profissionais de diferentes áreas de atuação.

As três cadelas, da raça Golden Retriever, estão no hospital há quase um ano e a equipe já considera renovar o contrato em razão da ampliação dos serviços, prevista até dezembro. A proposta foi desenvolvida pelo Instituto de Atenção à Saúde e Bem-Estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (Iassepe).

A superintendente do Centro de Reabilitação Funcional e Cognitivo (CRFC), Camila Matias, explica que os tratamentos abrangem diferentes especialidades médicas, como neurodivergência, geriatria, cirurgia vascular e oncologia, além da enfermaria e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Ainda de acordo com Camila, as animais atuam como facilitadores do processo terapêutico. Para a superintendente, a efetivação do contrato foi motivo de satisfação, especialmente pelos resultados na redução do medo das crianças durante os atendimentos. “No início, houve dificuldades para que algumas crianças aceitassem a presença dos animais. Com o passar do tempo, porém, o vínculo entre os pacientes e os cães foi se fortalecendo, contribuindo para o aprimoramento da relação terapêutica“, reforça.

Mensalmente, as cadelas utilizam vestimentas temáticas com caráter educativo, relacionadas às terapias assistidas. Nos atendimentos ambulatoriais cotidianos, as roupas possuem estampas lúdicas voltadas ao acolhimento dos pacientes. Atualmente, o CRFC atende 212 crianças, com idades a partir de 7 anos.

Márcia Ferreira, mãe atípica, comenta que a terapia com os cachorros foi um facilitador nas interações de seus filhos, em especial o mais velho, Breno, de 13 anos. Além disso, ela comenta que as crianças estão há mais de dois anos em constante terapia, o que vem ajudando consideravelmente.

"Faz 2 anos e 1 mês que meus filhos fazem terapia no Hospital do Servidores do Estado, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e cãoterapia. Breno participa também de sessões com musicoterapia, mas a importância do serviço de cãoterapia, em especial, tem sido muito boa para ele", comenta.

Ela ressalta que Breno possuía medo de interagir com cães, mas com a proposta isso diminuiu gradativamente ao longo do tempo. "Ele morria de medo de passar perto de um cachorro. Eu já tentei criar um cachorro em casa, mas ele tinha pavor. Hoje em dia, ele mexe na cachorra de casa por conta da terapia com os cães do HSE. Ele perdeu o medo, ele alisa a cabecinha das cachorras, dá ração, brinca com elas. Isso tem sido muito gratificante para mim, de ver meu filho evoluindo, perdendo o medo de cães".

Além disso, Márcia reforça que a cãoterapia ajudou seus filhos em outras áreas da vida. "Quando os cães estão no hospital, eles gostam muito. Hoje em dia, na rua, quando eu vejo um cachorro, meu filho não sai mais correndo. Eu falava para ele: não corra não, não corra por causa do cachorro, para não ele não correr atrás de você. Que ele toda vez quando via um cachorro, ele queria correr. Nos dias de hoje, ele vê cães na rua e não corre com medo", afirma.

Outras atividades terapêuticas

Na última semana, em comemoração ao Dia das Crianças, o CRFC promoveu uma programação especial integrada à proposta terapêutica. As atividades incluíram sessões de cinema, oficinas de preparação de minipizzas e cupcakes, além de momentos de degustação de salgadinhos, com o objetivo de proporcionar uma experiência prática e educativa relacionada à nutrição. Também foram realizadas oficinas de pintura e de balões.

O Centro conta com uma equipe de 32 profissionais, entre terapeutas ocupacionais, psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, musicoterapeutas, fisioterapeutas, psicomotricistas, profissionais da assistência médica e responsáveis pelos serviços de terapia assistida por animais. A equipe médica também é composta por especialistas em psiquiatria infantil e neuropediatria, além de enfermeiros e técnicos de enfermagem.