Pernambuco vai sediar especialização nacional para 40 gestores do SUS em emergências de saúde

Curso terá 360 horas de formação e será financiado pelo Instituto Todos pela Saúde; Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco ficará responsável pela execução e certificação

SES-PE, Instituto Todos pela Saúde, Ministério da Saúde e CONASS vão formar 40 gestores de todo o país com foco na preparação e resposta do SUS (Foto: Vivian Ramos/SES-PE/Divulgação)

Pernambuco vai sediar uma especialização em liderança estratégica para emergências em saúde pública destinada a 40 gestores federais, estaduais e municipais de todo o país. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o Instituto Todos pela Saúde (ITpS), o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

A implantação do curso foi discutida nesta segunda-feira (19), durante reunião na sede da SES-PE, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. A formação terá carga horária de 360 horas e será executada e certificada pela Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco (ESPPE).

O financiamento será integralmente custeado pelo ITpS, sem repasse de recursos ao Fundo Estadual de Saúde de Pernambuco. A parceria será formalizada por meio de um Acordo de Cooperação Técnica entre a secretaria estadual e o instituto.

A proposta busca preparar gestores para atuar na prevenção, no gerenciamento de riscos e na resposta a emergências de saúde pública. A iniciativa considera experiências como a pandemia de Covid-19 e os eventos climáticos extremos, que evidenciaram a necessidade de articulação entre diferentes instituições e níveis de governo para enfrentar crises sanitárias.

Segundo a diretora-geral da ESPPE, Célia Borges, a escola será responsável pela oferta da formação em parceria com as demais instituições. O curso pretende reunir conhecimentos e experiências para qualificar a atuação de lideranças do Sistema Único de Saúde (SUS).

"É muito significativo que a primeira oferta desta formação aconteça por meio de uma Escola de Saúde Pública, uma instituição do SUS, e que a ESPPE tenha sido escolhida por sua trajetória e experiência na formação de gestores e trabalhadores. Sabemos que será uma oferta inovadora, ousada e desafiadora."

A secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, afirmou que a escolha de Pernambuco para sediar a especialização tem importância estratégica para a preparação do país diante de futuras emergências sanitárias.

"Pernambuco reafirma seu protagonismo nacional. Sediar uma formação deste porte, com o selo da nossa Escola de Governo, é estratégico para o SUS e coloca o estado no centro da preparação do país para futuras emergências sanitárias."

Durante o encontro, as instituições discutiram a proposta pedagógica, a divisão de responsabilidades entre os parceiros e os procedimentos para formalizar o acordo de cooperação. O cronograma de implantação também esteve entre os pontos debatidos.

Formação em emergências

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A especialização integra o Programa de Formação em Emergências em Saúde Pública (Profesp), vinculado ao Ministério da Saúde. O programa oferece capacitação para profissionais que atuam na preparação, vigilância e resposta a situações de emergência, com atividades presenciais e a distância, oficinas temáticas e simulados.

Os cursos do Profesp são organizados em três níveis de complexidade, sendo eles bronze, prata e ouro, e têm como objetivo contribuir para a qualificação dos profissionais envolvidos na tomada de decisões durante crises de saúde pública.

