Veja a previsão de tempo para esta sexta-feira (16) e para o fim de semana (17 e 18)

De acordo com a Apac, a sexta-feira (16) será de sol. No fim de semana um sábado também de tempo firme. Já no domingo, para algumas regiões há previsão de chuva

Dia claro e com sol em todo o estado (Foto: Isabella Fabricio/DP)

A previsão do tempo para esta sexta-feira (16) indica ausência de chuva em todas as regiões de Pernambuco, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Na Mata Norte, na Região Metropolitana do Recife, na Mata Sul, no Agreste, no Sertão de Pernambuco, no Sertão do São Francisco e em Fernando de Noronha, o dia será de tempo sem previsão de chuva.

No sábado (17), a previsão também é de tempo firme em praticamente todo o estado. Não há indicação de chuva na Mata Norte, na Região Metropolitana do Recife, na Mata Sul, no Agreste, no Sertão de Pernambuco, no Sertão do São Francisco e em Fernando de Noronha.

Já no domingo (18), a possibilidade de chuva aumenta em algumas áreas do interior. No Agreste, no Sertão de Pernambuco e em Fernando de Noronha, a previsão indica chuva fraca. No Sertão do São Francisco, a expectativa é de chuva de intensidade fraca a moderada. Nas demais regiões, não há previsão de chuva.



