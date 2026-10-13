Mistério envolvendo o sumiço do Homem da Meia-Noite movimenta internautas pernambucanos

Homem da Meia-Noite desfila pelas ladeiras de Olinda no aniversário de 491 anos da cidade (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Na manhã desta terça-feira (13), a conta oficial do principal bloco carnavalesco de Olinda, o Bloco do Homem da Meia-Noite, divulgou uma nota informando que o boneco gigante, ícone dos olindenses, desapareceu.

Eles afirmaram que a ausência é incomum: "Essa não é a época do ano em que ele geralmente sai para a folia". Para onde quer que tenha ido, o Homem da Meia-Noite deixou para trás a chave que, simbolicamente, abre a folia na cidade.

O sumiço repentino deixou muitos carnavalescos intrigados e, principalmente, curiosos. Comentários na postagem original teorizam o motivo por trás do comportamento e para onde o Homem da Meia-Noite pode ter ido. “Ué, para onde ele foi?”, comentou um dos internautas.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, o desfile do Homem da Meia-Noite acontece à meia-noite do Sábado de Zé Pereira que, em 2027, se dará no dia 6 de fevereiro. Até lá, o boneco gigante precisa reaparecer e retornar ao seu posto para dar início ao Carnaval de Olinda com a tradicional entrega da chave da cidade.

Até a última atualização desta matéria, não houve nenhuma novidade sobre o paradeiro do Homem da Meia-Noite.

