Terça-feira (13) sem chuvas e tempo claro em Pernambuco

As temperaturas na Região Metropolitana do Recife e nas zonas da Mata Norte e Sul as temperaturaturas podem chegar a 31º

A previsão é de uma terça-feira (13) com um dia claro e sem chuva (Foto: Isabella Fabricio/DP)

A previsão do tempo para esta terça-feira (13) indica o céu parcialmente nublado, nas primeiras horas da manhã na Região Metropolitana do Recife, na Zona da Mata Norte e na Zona da Mata Sul, mas sem chuvas durante o dia.

Nessas áreas, as temperaturas máximas variam entre 30°C e 31°C.



No Agreste, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro, sem registro de chuva em toda a região. Os termômetros podem chegar aos 36°C, com mínima de 18°C.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a tendência de precipitação também aponta ausência de chuva nas demais regiões do estado, incluindo o Sertão de Pernambuco, o Sertão do São Francisco e Fernando de Noronha

Alerta de baixa umidade

A Apac também emitiu um aviso de baixa umidade relativa do ar para as regiões de São Francisco Pernambucano e Sertão Pernambucano. O alerta é válido até o dia 14 de outubro.

De acordo com a Agência, a tendência de temperatura e umidade indica valores de umidade relativa do ar entre 15% e 20% no período.



A população deve seguir as orientações da Secretaria de Saúde para evitar problemas provocados pelo tempo seco. Entre as recomendações estão beber bastante água, evitar aglomerações em ambientes fechados, não realizar exercícios físicos entre 10h e 17h e manter os ambientes umidificados.

