Fiscalização identifica condições inadequadas de trabalho e assédios em Noronha

Ministério Público do Trabalho verificou as condições de cerca de 265 trabalhadores e encontrou problemas em alojamentos, alimentação, jornadas e vínculos empregatícios

Arquipélago de Fernando de Noronha (Foto: Paulo Paiva/ Acervo DP)

Fiscalizações do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE) identificaram irregularidades nas condições de trabalho em Fernando de Noronha, incluindo relatos de assédio moral e psicológico, alojamentos inadequados e problemas na alimentação oferecida aos profissionais. As inspeções ocorreram entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro e abrangeram diferentes atividades econômicas do arquipélago.

Segundo balanço divulgado pelo órgão nesta sexta-feira (9), cerca de 265 trabalhadores foram alcançados pela operação, de acordo com estimativa da procuradora do Trabalho Maria Roberta da Rocha, responsável pela iniciativa.

A equipe vistoriou pousadas, empresas de alimentação e transporte, operações de pesca, obras e alojamentos, além da unidade hospitalar que atende a população da ilha. Os trabalhos incluíram a verificação das condições dos ambientes profissionais, da alimentação disponibilizada aos funcionários e de possíveis situações de assédio.

Entre os problemas identificados estão a exposição de trabalhadores a temperaturas elevadas e a riscos sanitários, além de situações de assédio moral e psicológico. O MPT-PE também constatou condições inadequadas nos alojamentos e na alimentação, bem como irregularidades relacionadas aos vínculos de emprego e às jornadas de trabalho.

A fiscalização integra a atuação do órgão para acompanhar as relações trabalhistas e as condições do meio ambiente de trabalho no arquipélago. “Nossa atuação busca enfrentar essas situações e acompanhar as condições de trabalho, contribuindo para a promoção do trabalho decente em Fernando de Noronha”, afirmou a procuradora Maria Roberta da Rocha.

A força-tarefa contou ainda com peritos em Engenharia e Segurança do Trabalho e agentes da Secretaria Regional de Segurança Institucional (SRSI) do MPT-PE.

Criado em março de 2018, o Grupo de Trabalho Fernando de Noronha atua no acompanhamento de questões trabalhistas no distrito estadual. A iniciativa busca identificar irregularidades, verificar o cumprimento de medidas adotadas após inspeções anteriores e levantar novas demandas relacionadas às condições de trabalho na ilha.