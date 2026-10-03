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Morre Edilton Santana, ex-prefeito de Flores e ex-presidente da Amupe

Edilton Santana presidiu a Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) entre os anos de 1987 e 1989

Diario de Pernambuco

Publicado: 03/10/2026 às 08:38

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Edilton Santana Florentino, promotor de Justiça aposentado e ex-prefeito do município de Flores/Reprodução/Redes Sociais

Edilton Santana Florentino, promotor de Justiça aposentado e ex-prefeito do município de Flores (Reprodução/Redes Sociais)

Morreu, nesta sexta-feira (2), Edilton Santana Florentino, ex-prefeito do município de Flores, no Sertão de Pernambuco, e promotor de Justiça aposentado.

Edilton Santana também presidiu a Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) entre os anos de 1987 e 1989.

“Familiares e amigos agradecem as manifestações de carinho e solidariedade neste momento de despedida”, diz nota divulgada após o falecimento de Edilton.

Nas redes sociais, o sobrinho de Edilton, também ex-prefeito de Flores e candidato a deputado estadual, Marconi Santana, publicou uma homenagem ao tio. “Para Flores, ele foi o prefeito, o Promotor de Justiça, o homem público que deixou sua marca inesquecível na história do nosso município e nos registros da Amupe. Mas a sua verdadeira grandeza estava além dos cargos. Para mim, a sua autoridade vinha do coração. Ele foi, e sempre será, um tio incomparável”, escreveu.

O velório de Edilton Santana será realizado neste sábado (3), a partir das 10h, na Câmara Municipal de Vereadores de Flores. O sepultamento ocorrerá às 16h.

Edilton Santana Florentino , Flores , luto
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