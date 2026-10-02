Justiça determina suspensão de festival de cerveja em Petrolina no dia das eleições

Medida veio após pedido do MPPE apontar que shows gratuitos de rock e a comercialização de chopp e cerveja nas proximidades de locais de votação podem favorecer aglomerações

Evento ocorrerá apenas na sexta e no sábado no Pátio Ana das Carrancas (Foto: Kaio Cads/ Divulgação)

A Justiça Eleitoral determinou a suspensão das atividades do evento "Festival da Cerveja Artesanal/TorresmoFest", previsto para ocorrer no Pátio de Eventos Ana das Carrancas, em Petrolina, no dia 4 de outubro, data do primeiro turno das Eleições 2026. A medida acolheu o pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE), por intermédio da Promotoria de Justiça Eleitoral da 145ª ZE,

Com a determinação, os organizadores do evento ficam proibidos de abrir os portões, realizar shows musicais, comercializar bebidas e alimentos ou promover qualquer atividade que provoque aglomeração durante todo o domingo de votação.

Caso a medida seja descumprida, será fixada multa de R$ 100 mil por hora à empresa Meteoro Komblue Eventos e Cervejaria Ltda. A decisão também autoriza a apreensão coercitiva de equipamentos e determina o apoio do 5º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (5º BPM), da Polícia Civil (PCPE) e da Guarda Municipal na fiscalização.

Na representação, o MPPE apontou que a realização de shows gratuitos de rock e a comercialização de chopp e cerveja nas proximidades de locais de votação podem favorecer aglomerações, perturbação do sossego e eventual prática de boca de urna ou propaganda eleitoral irregular. Destacou, também, o risco de deslocamento de efetivo policial que estará mobilizado para garantir a segurança durante a votação.

Para a promotora de Justiça Eleitoral da 145ª ZE, Cintia Micaella Granja, a decisão representa um resultado importante da atuação preventiva do MPE para preservar a normalidade e a lisura do processo eleitoral.

O festival estava previsto para durar três dias. A programação desta sexta e do sábado está mantida.

Lei Seca

A restrição de vendas de bebida alcoólica no primeiro turno das eleições gerais, que ocorrem neste domingo (4), possuía antes alcance nacional, mas se tornou segmentada por estados e decidida pelos tribunais regionais. Alguns também já estenderam a proibição a um possível segundo turno.

Pernambuco está entre os estados da União que não farão parte da Lei Seca, de acordo com os órgãos competentes, seja Justiça Eleitoral ou Secretaria de Segurança.