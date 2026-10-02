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SUSPENSÃO

Justiça determina suspensão de festival de cerveja em Petrolina no dia das eleições

Medida veio após pedido do MPPE apontar que shows gratuitos de rock e a comercialização de chopp e cerveja nas proximidades de locais de votação podem favorecer aglomerações

César Moura

Publicado: 02/10/2026 às 17:16

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Evento ocorrerá apenas na sexta e no sábado no Pátio Ana das Carrancas/Foto: Kaio Cads/ Divulgação

Evento ocorrerá apenas na sexta e no sábado no Pátio Ana das Carrancas (Foto: Kaio Cads/ Divulgação)

A Justiça Eleitoral determinou a suspensão das atividades do evento "Festival da Cerveja Artesanal/TorresmoFest", previsto para ocorrer no Pátio de Eventos Ana das Carrancas, em Petrolina, no dia 4 de outubro, data do primeiro turno das Eleições 2026. A medida acolheu o pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE), por intermédio da Promotoria de Justiça Eleitoral da 145ª ZE, 

Com a determinação, os organizadores do evento ficam proibidos de abrir os portões, realizar shows musicais, comercializar bebidas e alimentos ou promover qualquer atividade que provoque aglomeração durante todo o domingo de votação.

Caso a medida seja descumprida, será fixada multa de R$ 100 mil por hora à empresa Meteoro Komblue Eventos e Cervejaria Ltda. A decisão também autoriza a apreensão coercitiva de equipamentos e determina o apoio do 5º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (5º BPM), da Polícia Civil (PCPE) e da Guarda Municipal na fiscalização.

Na representação, o MPPE apontou que a realização de shows gratuitos de rock e a comercialização de chopp e cerveja nas proximidades de locais de votação podem favorecer aglomerações, perturbação do sossego e eventual prática de boca de urna ou propaganda eleitoral irregular. Destacou, também, o risco de deslocamento de efetivo policial que estará mobilizado para garantir a segurança durante a votação.

Para a promotora de Justiça Eleitoral da 145ª ZE, Cintia Micaella Granja, a decisão representa um resultado importante da atuação preventiva do MPE para preservar a normalidade e a lisura do processo eleitoral.

O festival estava previsto para durar três dias. A programação desta sexta e do sábado está mantida.

Lei Seca

A restrição de vendas de bebida alcoólica no primeiro turno das eleições gerais, que ocorrem neste domingo (4), possuía antes alcance nacional, mas se tornou segmentada por estados e decidida pelos tribunais regionais. Alguns também já estenderam a proibição a um possível segundo turno.

Pernambuco está entre os estados da União que não farão parte da Lei Seca, de acordo com os órgãos competentes, seja Justiça Eleitoral ou Secretaria de Segurança.

eleições , mppe , petrolina , Suspensão
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