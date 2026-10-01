Olinda celebra a 34ª Novena e Festa do Santuário Mãe Rainha a partir desta sexta
Celebrações acontecem de 2 a 12 de outubro e incluem missas, terços, quermesses, vigília luminosa e a Terceira Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens
Publicado: 01/10/2026 às 21:19
O Santuário Mãe Rainha, em Olinda, realiza, de 2 a 12 de outubro, a 34ª Novena e Festa do Santuário (Foto: Divulgação/Diego Yamashita)
O Santuário Mãe Rainha, em Olinda, realiza, de 2 a 12 de outubro, a 34ª Novena e Festa do Santuário. Com o tema “Mãe, na Cruz, com Teu Filho Nasce a Vida Nova”, a programação reunirá missas, terços, quermesses, vigília luminosa, a Terceira Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens e uma atividade especial para as crianças.
A abertura será nesta sexta-feira (2), às 19h30, com a Santa Missa presidida pelo padre Dennys Pimentel, da Paróquia de São Lucas, no bairro de Ouro Preto. Ao longo dos nove dias da novena, sacerdotes e representantes da Igreja Católica presidirão as celebrações, que também terão momentos de oração e convivência entre os devotos.
O reitor do Santuário, padre Filipe Araújo, destaca que a programação foi preparada para acolher as famílias e os peregrinos durante o mês dedicado à Mãe Rainha: “Preparamos uma programação para acolher as famílias, os peregrinos e todas as pessoas que desejam agradecer e confiar suas intenções à Mãe de Deus. Ao celebrarmos os 34 anos deste lugar de graças, queremos viver a novena como um caminho de oração, encontro e esperança, sempre conduzidos por Maria até seu Filho Jesus”.
Um dos destaques da programação será a Vigília Luminosa, marcada para o sábado, 10 de outubro, às 18h, com a participação dos Padres de Schoenstatt, das Irmãs de Maria e da Juventude.
No domingo, 11 de outubro, dia principal da festa, o Santuário receberá a Terceira Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens. A Santa Missa das 9h será presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife. Às 17h, será celebrada a Missa Solene com a coroação da Mãe Rainha, presidida pelos Padres de Schoenstatt.
A programação se encerra na segunda-feira, 12 de outubro, Solenidade de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. O terço será rezado às 8h e a Santa Missa começará às 9h, sob a presidência dos Padres de Schoenstatt. Após a celebração, haverá uma atividade especial para as crianças.
Programação Novena e Festa do Santuário
(02/10) 1° dia da novena - Sexta-feira
19h30 - Santa Missa
Presidente: Pe. Dennys Pimentel - São Lucas - Ouro Preto, Olinda
Quermesse após a missa
(03/10) 2° da novena - Sábado
15h - Terço
16h - Santa Missa
Preidesente: Dom Josivaldo José
Quernesse após a missa
(04/10) 3° dia da novena - Domingo
8h - Terço
9h - Santa Missa
Presidente: Padres de Schoenstatt
15h - Terço
16h - Santa Missa
Presidente: Padres de Schoenstatt
(05/10) 4° dia da novena - Segunda-feira
18h30 - Terço
19h30 - Santa Missa
Presidete: Pe. Vinícius David - N. Sra. das Dores - Apipucos, Recife
Quermesse após a missa
(06/10) 5° dia da novena - Terça-feira
18h30 - Terço
19h30 - Santa Missa
Presidente: Pe. Walter Lima - Santa Rita, Timbi, Camaragibe
Quermesse após a missa
??(07/10) 6° dia da novena - Quarta-feira
18h30 - Terço
19h30 - Santa Missa
Presidente: Padres de Schoenstatt
Quermesse após a missa
(08/10) 7° Dia - Quinta-feira
18h30 - Terço
19h30 - Santa Missa
Presidente: Pe. Davi Melo - São José, Recife
Quermesse após a missa
(09/10) 8° Dia - Sexta-feira
18h30 - Terço
19h30 - Santa Missa
Presidente: Pe. João Cláudio
Quermesse após a missa
(10/10) 9° dia da novena- Sábado
15h - Terço do Poder
16h - Santa Missa
Presidente: Padre Damião Silva - Igreja da Madre de Deus, Recife
Quermesse após a missa
18h - Vigília Luminosa com os Padres de Schoenstatt, Irmãs de Maria e Juventude
(11/10) Dia da festa - Domingo
III Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens
9h - Santa Missa
Presidente: Dom Paulo Paulo Jackson
Missa do Encerramento
17h - Missa solene com coração da Mãe Rainha
Presidente: Padres de Schoenstatt
(12/10) Solenidade de Nossa Senhora Aparecida - Segunda-feira
8h - Terço
9h - Santa Missa
Presidente: Padres de Schoenstatt
Atividade para as crianças após a missa