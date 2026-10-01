Olinda celebra a 34ª Novena e Festa do Santuário Mãe Rainha a partir desta sexta

Celebrações acontecem de 2 a 12 de outubro e incluem missas, terços, quermesses, vigília luminosa e a Terceira Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens

O Santuário Mãe Rainha, em Olinda, realiza, de 2 a 12 de outubro, a 34ª Novena e Festa do Santuário (Foto: Divulgação/Diego Yamashita)

O Santuário Mãe Rainha, em Olinda, realiza, de 2 a 12 de outubro, a 34ª Novena e Festa do Santuário. Com o tema “Mãe, na Cruz, com Teu Filho Nasce a Vida Nova”, a programação reunirá missas, terços, quermesses, vigília luminosa, a Terceira Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens e uma atividade especial para as crianças.

A abertura será nesta sexta-feira (2), às 19h30, com a Santa Missa presidida pelo padre Dennys Pimentel, da Paróquia de São Lucas, no bairro de Ouro Preto. Ao longo dos nove dias da novena, sacerdotes e representantes da Igreja Católica presidirão as celebrações, que também terão momentos de oração e convivência entre os devotos.

O reitor do Santuário, padre Filipe Araújo, destaca que a programação foi preparada para acolher as famílias e os peregrinos durante o mês dedicado à Mãe Rainha: “Preparamos uma programação para acolher as famílias, os peregrinos e todas as pessoas que desejam agradecer e confiar suas intenções à Mãe de Deus. Ao celebrarmos os 34 anos deste lugar de graças, queremos viver a novena como um caminho de oração, encontro e esperança, sempre conduzidos por Maria até seu Filho Jesus”.

Um dos destaques da programação será a Vigília Luminosa, marcada para o sábado, 10 de outubro, às 18h, com a participação dos Padres de Schoenstatt, das Irmãs de Maria e da Juventude.

No domingo, 11 de outubro, dia principal da festa, o Santuário receberá a Terceira Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens. A Santa Missa das 9h será presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife. Às 17h, será celebrada a Missa Solene com a coroação da Mãe Rainha, presidida pelos Padres de Schoenstatt.

A programação se encerra na segunda-feira, 12 de outubro, Solenidade de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. O terço será rezado às 8h e a Santa Missa começará às 9h, sob a presidência dos Padres de Schoenstatt. Após a celebração, haverá uma atividade especial para as crianças.

Programação Novena e Festa do Santuário



(02/10) 1° dia da novena - Sexta-feira

19h30 - Santa Missa

Presidente: Pe. Dennys Pimentel - São Lucas - Ouro Preto, Olinda

Quermesse após a missa

(03/10) 2° da novena - Sábado

15h - Terço

16h - Santa Missa

Preidesente: Dom Josivaldo José

Quernesse após a missa

(04/10) 3° dia da novena - Domingo

8h - Terço

9h - Santa Missa

Presidente: Padres de Schoenstatt

15h - Terço

16h - Santa Missa

Presidente: Padres de Schoenstatt

(05/10) 4° dia da novena - Segunda-feira

18h30 - Terço

19h30 - Santa Missa

Presidete: Pe. Vinícius David - N. Sra. das Dores - Apipucos, Recife

Quermesse após a missa

(06/10) 5° dia da novena - Terça-feira

18h30 - Terço

19h30 - Santa Missa

Presidente: Pe. Walter Lima - Santa Rita, Timbi, Camaragibe

Quermesse após a missa

??(07/10) 6° dia da novena - Quarta-feira

18h30 - Terço

19h30 - Santa Missa

Presidente: Padres de Schoenstatt

Quermesse após a missa

(08/10) 7° Dia - Quinta-feira

18h30 - Terço

19h30 - Santa Missa

Presidente: Pe. Davi Melo - São José, Recife

Quermesse após a missa

(09/10) 8° Dia - Sexta-feira

18h30 - Terço

19h30 - Santa Missa

Presidente: Pe. João Cláudio

Quermesse após a missa

(10/10) 9° dia da novena- Sábado

15h - Terço do Poder

16h - Santa Missa

Presidente: Padre Damião Silva - Igreja da Madre de Deus, Recife

Quermesse após a missa

18h - Vigília Luminosa com os Padres de Schoenstatt, Irmãs de Maria e Juventude

(11/10) Dia da festa - Domingo

III Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens

9h - Santa Missa

Presidente: Dom Paulo Paulo Jackson

Missa do Encerramento

17h - Missa solene com coração da Mãe Rainha

Presidente: Padres de Schoenstatt

(12/10) Solenidade de Nossa Senhora Aparecida - Segunda-feira

8h - Terço

9h - Santa Missa

Presidente: Padres de Schoenstatt

Atividade para as crianças após a missa