Ação de Cidadania para Pessoa Idosa oferece serviços gratuitos na próxima quinta
Na inciativa, organizada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, também haverá atendimentos sobre negociação de dívidas, exames de saúde, emissão de documentos e reconhecimento de união estável
Publicado: 01/10/2026 às 19:16
TJPE promoverá eventos de cidadania para a Pessoa Idosa no próximo dia 8 (Foto: TJPE)
Serviços gratuitos nas áreas de justiça, cidadania, saúde e orientação financeira serão oferecidos gratuitamente em Pernambuco por meio do projeto "Ação de Cidadania para Pessoa Idosa: Prioridade em Ação", promovido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O objetivo é proporcionar atendimentos voltados à garantia de direitos e à promoção da qualidade de vida.
Os atendimentos ocorrem na próxima quinta, dia 8 de outubro, das 8h às 13h. Entre os serviços oferecidos estão orientações jurídicas, atendimento do Setor de Queixas dos Juizados Especiais, realização de Audiências de Mediação em Direito de Família e atendimento no Projeto Apoio Legal do Juizado Especial Criminal do Idoso.
Haverá ainda atendimento dos Proendividados, com orientação e negociação de dívidas, roda de conversa sobre educação financeira e palestra com Ícaro Barros Schneider, delegado da Delegacia do Idoso, sobre os serviços prestados pela unidade, os golpes mais recorrentes e as formas de prevenção.
A programação acontecerá no 5º andar do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, localizado na Avenida Desembargador Guerra Barreto, s/n, Joana Bezerra, no Recife.
As pessoas idosas também terão acesso à consulta ao SPC/Serasa, serviços da Neoenergia e da Compesa e orientação previdenciária. Na área de documentação, serão disponibilizados serviços para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e solicitação da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito.
A programação contempla também serviços de saúde, como acolhimento psicológico, testes rápidos para hepatite C, aferição de pressão arterial, orientação sobre prevenção de doenças cardiovasculares, saúde bucal e prevenção de quedas. Serão oferecidos atendimentos nas áreas de enfermagem e farmácia, nutrição e fisioterapia.
Reconhecimento de união estável
O TJPE promoverá ainda uma ação especial de reconhecimento de união estável destinada à população idosa, como parte da programação. Serão disponibilizadas 50 vagas para casais, nos quais ao menos um dos parceiros seja pessoa idosa e que desejam formalizar juridicamente a união de maneira facilitada. Essa ação será viabilizada em parceria com a Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR), que realizará as inscrições por telefone ou WhatsApp, pelo número (81) 99148-1342. O atendimento para as inscrições funciona das 9h às 12h e das 13h às 17h.
No dia do atendimento, os casais deverão apresentar RG e CPF de ambos, acompanhados da declaração de duas testemunhas; cópia do comprovante de residência atualizado; certidões emitidas há menos de 90 dias — certidão de nascimento para solteiros, certidão de casamento com averbação do divórcio para divorciados ou certidão de casamento com anotação do óbito para viúvos —; certidão de nascimento, casamento ou documento de identidade dos filhos, caso existam; documentos comprobatórios da propriedade de bens móveis e imóveis, se houver; declaração de hipossuficiência financeira; e telefone e WhatsApp para contato.
A "Ação de Cidadania para Pessoa Idosa" é realizada pela Coordenadoria dos Juizados Especiais e do Núcleo de Conciliação (Nupemec) do TJPE.