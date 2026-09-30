Projeto Raízes do Ibura abre inscrições para 120 vagas gratuitas de capacitação profissional e empreendedorismo para jovens

Oportunidade é para jovens de 16 a 29 anos moradores do Ibura, Zona Sul do Recife

Bairro do Ibura, Zona Sul do Recife (Foto: Dondinho/ PCR)

As inscrições para o Raízes do Ibura - Protagonismo Juvenil Negro de Comunidades Tradicionais de Matriz Africana estão abertas. O projeto oferecerá 120 vagas gratuitas de curso de capacitação profissional e empreendedorismo para jovens de 16 a 29 anos moradores do Ibura, Zona Sul do Recife.

A iniciativa busca ampliar oportunidades, fortalecer o protagonismo da juventude negra e estimular a construção de projetos de vida e iniciativas de geração de renda a partir das potencialidades dos próprios jovens e do território.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio de um formulário on-line.



Durante a capacitação, os participantes terão acesso a conteúdos que combinam empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e profissional, gestão, marketing, afroempreendedorismo e valorização de negócios de base territorial e comunitária.

A grade de formação será composta por quatro módulos, com aulas teóricas e práticas, oficinas, atividades aplicadas e mentorias. A proposta é oferecer ferramentas para que os jovens reconheçam suas potencialidades, desenvolvam competências, estruturem ideias e ampliem suas perspectivas profissionais e de geração de renda.

Formação em quatro módulos

O primeiro módulo, Empreendedorismo, projeto de vida e protagonismo juvenil, abordará mentalidade empreendedora, planejamento de futuro, liderança e protagonismo juvenil, competências socioemocionais e identificação de potencialidades.

Na sequência, o módulo Modelagem e estruturação de negócios apresentará conceitos de empreendedorismo, identificação de oportunidades, modelos de negócio, planejamento estratégico e construção de proposta de valor.

O terceiro módulo, Gestão, comercialização e marketing, será dedicado a conhecimentos fundamentais para a organização e sustentabilidade de uma iniciativa, como gestão financeira básica, formação de preços, fluxo de caixa e custos, marketing digital, comunicação e vendas.

Fechando a trilha, o módulo Afroempreendedorismo e negócios comunitários trabalhará temas como afroempreendedorismo e economia negra, economia criativa e comunitária, negócios de base territorial e de terreiro, sustentabilidade econômica e elaboração de plano de negócios.

O Projeto Protagonismo Juvenil Negro de Comunidades Tradicionais de Matriz Africana no Ibura – Raízes do Ibura é uma iniciativa da Associação de Defesa da Educação, Saúde e Assistência Social (Asserte), executada no Recife (PE) por meio do Convênio Transferegov nº 985757/2025, tendo como concedente o Ministério da Igualdade Racial.