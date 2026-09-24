Ataque a tiros em ocupação do MST deixa dois homens baleados em Vitória de Santo Antão

Segundo o MST, as duas vítimas baleadas na Fazenda Canha, em Vitória de Santo Antão, estão em estado grave; PCPE abriu um inquérito para investigar o caso

Acampamento do MST (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um ataque a tiros a uma ocupação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) deixou dois homens baleados e gravemente feridos na Fazenda Canha, localizada na zona rural de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco.

Em nota divulgada nas redes sociais na quarta-feira (23), a Direção Estadual do MST-PE afirmou que as duas vítimas, que têm 39 e 28 anos, estão internadas em estado grave, após passarem por cirurgias “delicadas e com complicações". De acordo com a nota, ambos ainda correm risco de vida.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que a corporação foi acionada no domingo (20) para essa ocorrência, que aconteceu pouco tempo após a ocupação da área. Segundo o MST, “pistoleiros” armados invadiram o acampamento e dispararam contra as pessoas.

O MST-PE afirma que os autores dos disparos são ligadas à família que é proprietária do terreno. “Exigimos a identificação, prisão e responsabilização dos executores e dos mandantes do ataque. O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio. O MST exige justiça, a prisão dos responsáveis, a proteção das famílias e a destinação da terra para a reforma agrária. Nenhum conflito agrário pode ser resolvido à bala”, destacou trechos da nota do MST-PE.

Ainda conforme o Movimento, a ocupação da Fazenda Canha, antigo engenho de mesmo nome, foi realizada para denunciar a situação de um latifúndio improdutivo com descumprimento de sua função social. Além disso, eles denunciam danos ambientais em parte da reserva da Barragem do Mocotó e a falta de cumprimento de obrigações tributárias relacionadas à propriedade.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que instaurou inquérito para investigar as duas tentativas de homicídio. “As diligências estão sendo realizadas com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do crime, identificar a autoria e apurar a motivação. O caso está sob a coordenação da 17ª Delegacia de Polícia de Homicídios (17ª DPH), em Vitória de Santo Antão”, finalizou a nota da PCPE.

O MST-PE afirma que as denúncias sobre a situação da área já foram apresentadas pelo ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), à Comissão Estadual de Conflitos Agrários, à Secretaria de Direitos Humanos e ao Ministério Público.