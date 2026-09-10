Governo Federal autoriza repasse de R$ 242 mil para Goiana recuperar serviços essenciais atingidos pelas chuvas

Goiana teve a situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal no dia 3 de maio, após fortes chuvas no Dia do Trabalhador que deixaram ao menos 630 pessoas desabrigadas. Cidade também foi atingida por outra cheia no mês de junho

Além das chuvas do Dia do Trabalhador, Goiana foi atingida por outra cheia no final de junho (Foto: Reprodução / Redes sociais)

O Governo Federal autorizou nesta quarta-feira (9) o repasse de R$ 242 mil para o município de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, realizar obras de restabelecimento de serviços essenciais afetados pelas chuvas que atingiram a cidade este ano.

De acordo com portaria do Diário Oficial da União (DOU), que autorizou o repasse, as intervenções devem ser executadas até março do próximo ano. Todo o valor será transferido em parcela única.

Goiana teve a situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal no dia 3 de maio, após as fortes chuvas atingirem o município no Dia do Trabalhador. De acordo com dados divulgados pela gestão municipal na época, mais de 600 pessoas ficaram desabrigadas.

Além de Goiana, outros 21 municípios de Pernambuco também tiveram situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal devido às chuvas que atingiram o estado durante o fim de semana do Dia do Trabalhador, que deixou seis pessoas mortas e 9.540 desalojadas ou desabrigadas em todo o estado.

Neste mesmo período, o Governo federal também tinha aprovado um plano de trabalho para Timbaúba, localizada na Mata Norte do estado, que visava destinar um repasse de R$ 1,18 milhão para ações da Defesa Civil.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou a Prefeitura de Goiana para saber quais as obras serão realizadas com o valor do repasse do Governo Federal. Mas, até a publicação da reportagem não havia recebido retorno.

Chuvas voltaram a atingir Goiana

Além do Dia do Trabalhador, Goiana também foi atingida por fortes chuvas no final do mês de junho, quando 497 pessoas ficaram desabrigadas e 900 desalojadas.

Após as chuvas, a reportagem do Diario de Pernambuco foi até o município e constatou todos os estragos feitos pela água, além de dezenas de pessoas tentando recuperar bens materiais. Uma das áreas mais afetadas de Goiana foi a Rua Eulálio Ribeiro dos Santos.

Na época, a Prefeitura de Goiana informou que iria iniciar o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 2.500, destinado às famílias atingidas pelas enchentes, referente às chuvas do dia 1º de maio.