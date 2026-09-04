Pernambuco ganha cinco estações meteorológicas e outras 13 estão em andamento

Entrega oficial dos equipamentos aconteceu nesta sexta-feira (4) na feira Agrinordeste, com a presença do ministro André de Paula, que também anunciou medidas voltadas para o mercado de produtos de origem animal

Cerimônia de assinaturas contou com a presença do ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula (Antônio Holanda/Adepe)

O Ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, entregou oficialmente a expansão da rede meteorológica de Pernambuco nesta sexta-feira (4). A entrega ocorreu durante a 33ª Agrinordeste, realizada no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. A iniciativa faz parte do plano de inovação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O objetivo é transformar dados meteorológicos e climáticos em ferramentas de inteligência estratégicas para o campo.

No estado, foram instaladas cinco estações meteorológicas nos municípios de São José da Coroa Grande, Santa Cruz do Capibaribe, Aliança, Itapissuma e Recife. "O Inmet quer se aproximar do agro, da ciência e da sua ampliação. Pernambuco é o terceiro estado do Brasil que nós conseguimos fazer 100% de cobertura”, disse o diretor do instituto, Carlos Alberto Andrade e Jurgielewicz.

O diretor do Inmet acrescentou que, dentro do projeto de expansão, está em andamento um plano maior em parceria com a Axia Brasil, antiga Eletrobras, que prevê 220 novas estações meteorológicas no país, sendo 13 no estado. "Em Pernambuco, que até junho deste ano tinha 11 estações e hoje está com 16, vão ser instaladas mais 13 até o final de novembro", revela.

Ele acrescentou que a parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) foi crucial para a reativação da estação na capital pernambucana. "A estação do Recife estava desligada há mais de 2 anos, e graças à reitora da UFRPE, que nos cedeu o espaço, a cidade voltou a fazer parte disso", conta.

Para a reitora da UFRPE, Maria José de Sena, a instalação do equipamento na universidade fortalece o ensino, a pesquisa e a extensão. "Essa estação coleta dados, mas eles não servem apenas para as tomadas de decisões pelo governo, ele é tratado na universidade, cientificamente tratado", analisa.

Na cerimônia, também foi firmado um acordo de cooperação técnica entre o Inmet e a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac). A diretora-presidente da Agência, Suzana Maria Gico Lima Montenegro, avalia que a parceria vai possibilitar uma cobertura integral de previsões de clima, tempo e de melhor planejamento da água em Pernambuco. "A gente ainda não tinha uma cobertura plena do estado. Esse acordo de cooperação veio justamente ampliar o que já existe, mas também para reforçar, principalmente, a questão da cobertura em todo o estado", observa.

Pecuária

Além das entregas das estações meteorológicas e da parceria entre o Inmet e a Apac, foram assinados na solenidade os Protocolos de Intenções do Projeto de Ampliação de Mercados de Produtos de Origem Animal para Consórcios Públicos de Municípios (ConSIM-PE). A medida promove a estruturação dos serviços municipais de inspeção e possibilita a abertura de mercado para produtos de origem animal.



Para o ministro André de Paula, a iniciativa fortalece os produtores locais ao permitir que eles realizem a comercialização em todo o território nacional.

Sobre a ocasião da feira Agrinordeste, o ministro disse que "Metade da nossa pauta de exportações vem do agro. Um a cada quatro brasileiros tem emprego do agro. Então, é uma pasta de fato muito importante e tem uma área muito especial para o governo do presidente Lula".