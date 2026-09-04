Abertura das prévias de Olinda terá 640 profissionais de segurança

Efetivo terá 588 policiais militares, além de policiais civis, bombeiros e equipes do GTA; operação apresentada nesta sexta-feira (4), acontece no feriado de 7 de setembro

Ações foram divulgadas nesta sexta-feira (4) durante coletiva de imprensa (Foto: Cadu Silva/ Fotos DP)

A abertura das prévias de Carnaval de Olinda, na próxima segunda-feira (7), contará com 640 profissionais de segurança mobilizados para atuar no Sítio Histórico e no entorno da área de folia, segundo informações repassadas pela Secretaria de Defesa Social (SDS). O efetivo inclui 588 policiais militares, 23 policiais civis, sete bombeiros militares, equipes do Grupamento Tático Aéreo (GTA), além de profissionais responsáveis pelo monitoramento das câmeras e outras atividades de apoio.

Os detalhes da operação para as prévias foram repassados nesta quinta-feira (04), em coletiva de imprensa.

O maior emprego operacional será da Polícia Militar, com 504 policiais atuando a pé e 84 distribuídos em 37 viaturas. As equipes serão organizadas em patrulhas de seis integrantes e posicionadas em pontos estratégicos do Sítio Histórico. Parte dos policiais acompanhará as agremiações durante os desfiles, enquanto outras patrulhas farão a cobertura dos acessos e das áreas de circulação.

Segundo o tenente-coronel César Belo, comandante do Batalhão de Polícia Turística (BPTur), a estratégia foi montada para manter as equipes próximas umas das outras e ampliar a cobertura da área.

“Algumas patrulhas vão acompanhar lado a lado as agremiações. Outras vão estar dispostas fazendo aquela triangulação, no intuito de que nenhuma patrulha perca de vista a outra e que o policiamento esteja estrategicamente montado”, explicou.

A chamada Operação Escudo será responsável pelo policiamento no entorno do Sítio Histórico. Haverá pontos de revista nos principais acessos, com fiscalização de pessoas e veículos. Entre os materiais que serão alvo de atenção está a garrafa de vidro, que poderá ser substituída por recipientes de plástico.

“Tudo isso para evitar que aquela garrafa de vidro, mais para frente, se torne uma arma”, afirmou o tenente-coronel.

O policiamento também será reforçado na orla de Olinda, com 60 policiais militares, três viaturas, seis policiais em bicicletas e 40 agentes a pé. A Cavalaria da PM ficará posicionada na região da Praça do Jacaré e nas proximidades.

Monitoramento aéreo

O GTA utilizará dois drones e um helicóptero durante a programação. As imagens captadas pelos equipamentos serão transmitidas em tempo real para um posto de comando, permitindo o acompanhamento da movimentação e o acionamento das equipes terrestres em caso de ocorrências.

“A gente vai atuar na questão da visibilidade aérea, auxiliando o policiamento terrestre na visualização de crimes. A vantagem é que a imagem é transmitida em tempo real”, afirmou o tenente-coronel Haner de Oliveira, gestor de drones do GTA.

De acordo com ele, o policiamento poderá acompanhar as imagens e direcionar as equipes para os pontos onde forem identificadas ocorrências. “Geralmente ele dá um zoom, observa e aciona o policiamento ao local”, explicou.

O sistema de monitoramento também contará com reconhecimento facial. Segundo a SDS, 21 câmeras instaladas no Sítio Histórico serão acompanhadas por equipes do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes).

Três delegacias

A Polícia Civil de Pernambuco terá três unidades funcionando durante a prévia. Uma delegacia móvel será instalada na Praça do Carmo, onde os foliões poderão registrar boletins de ocorrência, inclusive em casos de perda ou extravio de documentos e celulares.

As delegacias do Varadouro e da Mulher também terão reforço no efetivo. A primeira receberá ocorrências encaminhadas pela Polícia Militar. Já a unidade especializada no atendimento às mulheres ficará responsável por casos de violência doméstica, importunação sexual e outras ocorrências relacionadas à violência contra a mulher.

A delegada seccional da Delegacia do Varadouro, Euricélia Nogueira, afirmou que o reforço foi feito para evitar que as unidades fiquem sobrecarregadas.

“Quando a gente fala em incrementar, a gente coloca mais policiais, mais escrivãs. Para quê? Para que as nossas unidades não se tornem um gargalo”, disse.

Já a delegacia móvel, que estará na Praça do Carmo, funcionará das 14h às 22h no dia 7. A delegada também orientou os foliões a cadastrarem os celulares no Alerta Celular antes de ir para a festa. Em caso de perda ou roubo, o registro poderá facilitar a identificação e recuperação do aparelho.

“Antes de ir para a folia é interessante a pessoa registrar. Todos que forem participar da festa, que vão para lá se divertir, devem abrir o site do Alerta Celular e registrar o aparelho”, orientou Euricélia.

Atendimento dos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros manterá as fiscalizações em bares e estabelecimentos comerciais por meio da Operação Bar Seguro, com foco na prevenção de incêndios e situações de pânico.

A corporação também terá uma viatura de atendimento pré-hospitalar dedicada ao evento. O veículo ficará em ponto-base no Grupamento de Atendimento Pré-Hospitalar, no Varadouro, e poderá ser acionado pelo 193.

“Com o incremento que o Corpo de Bombeiros teve com a aquisição de novas viaturas, neste ano conseguimos direcionar uma viatura pré-hospitalar para esse evento”, explicou o tenente-coronel Flávio Calado.

Embora os 640 profissionais sejam referentes especificamente à abertura das prévias, o planejamento de segurança já contempla os demais eventos programados em Olinda. Segundo a gerente de Articulação e Segurança de Grandes Eventos da SDS-PE, tenente-coronel Rafaela Veiga, o esquema será ajustado conforme a movimentação registrada em cada fim de semana.

“O planejamento é fluido. A gente observa, final de semana por final de semana, o que deve e pode ser incrementado ou diminuído, a depender da demanda das festividades”, afirmou.