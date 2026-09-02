Pai é preso após espancar filho de 13 anos por usar brincos, em Abreu e Lima

Agressões ocorreram na última quinta-feira (27) (Reprodução/Redes sociais)

Um homem de 33 anos foi preso, na última quinta-feira (27), por agredir o próprio filho de 13 anos por causa do uso de brincos em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o homem foi localizado pela equipe policial e encaminhado à Delegacia de Abreu e Lima na quinta-feira para a realização dos procedimentos legais. O caso foi registrado como lesão corporal por violência doméstica e familiar.

A PCPE acrescenta que, após ser conduzido à delegacia, o homem permaneceu à disposição da Justiça.

Em entrevista veiculada na TV, a mãe, que não teve a identidade revelada, relatou que o menino estava jogando bola com os amigos na rua quando o pai passou em um carro e o forçou a entrar no veículo. Ao entrar no carro, o menino foi espancado com socos na cabeça e no rosto.

De acordo com a mãe, as agressões continuaram após eles chegarem à casa dos avós paternos. "Ele se trancou com o menino dentro do quarto, inclusive minha filha estava lá. Ela ficou batendo na porta e, quando conseguiu entrar, tirou ele de cima do menino. Ele olhou para ela e disse: 'Isso foi pouco, era para eu ter matado'", conta.