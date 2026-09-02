Reformas em parques do Recife ampliam esporte e lazer na cidade

Os Parques Dona Lindu, Jaqueira, Santana e Apipucos fazem parte das obras realizadas pela Viva Parques, administradora dos espaços.

Parque da Jaqueira, no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

Os parques de Apipucos, Dona Lindu, Santana e Jaqueira vão receber uma nova etapa de investimentos em suas infraestruturas. A iniciativa é realizada pela Viva Parques, empresa responsável pela administração dos espaços.

No Parque da Jaqueira, nas Graças, terá início nas próximas semanas, uma reforma da área fitness, localizada atrás do pavilhão circular. A ingerência inclui os locais direcionados à academia, prática de yoga e a construção dos banheiros. Além disso, outra área do parque segue em obras, com expansão da proposta de lazer, esportes e gastronomia.

No Parque de Apipucos, começam as obras para a implantação de um novo parque infantil. A intervenção amplia a estrutura de lazer destinada especialmente às crianças e famílias que frequentam o parque. O Parcão, o Cine Apipucos e as demais áreas do parque seguem liberados e com programação normal.

Já no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, está em andamento a inserção de um novo playground. Durante as obras, os brinquedos do playground atual serão transferidos para outro parque, próximo da Galeria, para que permaneçam sendo utilizados nesse período.

Parque Santana

As obras de requalificação do Parque Santana estão em andamento. A cobertura da esplanada central já foi finalizada. O campo de futebol já foi isolado para execução da reforma e o banheiro da área central também será reformado.

O campo de futebol do parque será requalificado de acordo com os padrões oficiais para um equipamento esportivo. O novo equipamento poderá ser dividido em até quatro campos menores, permitindo diferentes maneiras de utilização. O projeto inclui um novo sistema de drenagem, novos equipamentos e iluminação no entorno. O término das obras está previsto para dezembro.

A nova configuração oferece uma área ampla de sombreamento, possibilitando mais conforto para a população e contribuindo para a realização de eventos ao ar livre, atividades de lazer e convivência no local.

O parque receberá ainda a reforma do banheiro localizado na área central. A intervenção contempla serviços gerais de impermeabilização e reparos no teto, melhorando as condições de uso, conservação e segurança do espaço e proporcionando mais conforto aos frequentadores.

“As intervenções fazem parte do programa permanente de investimentos da Viva Parques para melhorar e modernizar os equipamentos públicos sob sua gestão, ampliando as opções de esporte e lazer e oferecendo parques cada vez mais modernos, confortáveis e acolhedores para a população”, afirma a empresa que administra os Parques.