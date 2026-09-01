Inscrições para o Acelere Experience 2026, com foco no Enem, começam nesta terça-feira (1º)

Evento acontece nos dias 4 e 5 de novembro, no Recife, e reunirá milhares de jovens em dois dias de educação, entretenimento, empreendedorismo e preparação para o futuro

A programaÃ§Ã£o acontece das 7h Ã s 17h, no Classic Hall, em Olinda (Foto: DivulgaÃ§Ã£o)

Começam nesta terça-feira (1), as inscrições oficiais para o Acelere Experience 2026, evento que promete reunir 30 mil estudantes nos dias 4 e 5 de novembro, no Classic Hall, em Olinda. A programação acontece das 7h às 17h e combina educação, entretenimento e preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026.

Realizado pelo Acelere, o Experience foi criado com a proposta de transformar a preparação dos estudantes em uma experiência que ultrapassa os limites da sala de aula. Durante dois dias, professores, criadores de conteúdo, palestrantes, empreendedores e atrações artísticas dividirão o palco em uma programação especialmente desenvolvida para o público jovem.

Entre os nomes já confirmados para a edição de 2026 está Débora Aladim, uma das principais referências em educação nas redes sociais brasileiras. Conhecida por aproximar conteúdos de História e atualidades de milhões de estudantes por meio de uma linguagem acessível e conectada com o universo jovem, ela será uma das atrações do palco do Acelere Experience.

A programação contará ainda com Fernanda Pessoa, com conteúdos voltados para redação; Carol Maloca, com humor; Tocha, com show musical; e outros nomes que ainda serão anunciados.

Para Rhayann Vasconcelos, fundador do Acelere, o evento busca criar uma relação diferente entre os jovens, o conhecimento e as decisões sobre o futuro.

“O Acelere Experience nasceu para mostrar aos estudantes que aprender também pode ser uma experiência inesquecível. Queremos que o jovem entre no evento pensando no Enem, na escola ou nas dúvidas sobre o que fazer depois dela e saia de lá enxergando novas possibilidades para o próprio futuro. São dois dias para aprender, se divertir, encontrar grandes referências e, principalmente, acreditar que é possível chegar mais longe”, destaca.

As inscrições, que são gratuitas e limitadas, podem ser feitas através do site www.acelerexp.com.br