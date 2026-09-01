Falhas estruturais são encontradas no Hospital Barão de Lucena após vistoria do Tribunal de Contas

Falta de equipamentos, déficit de profissionais, salas inativas por causa de infiltrações e indisponibilidade de leitos estão entre os problemas

Gestão do hospital informou ao TCE-PE que já adotou medidas (TCE-PE/ Divulgação)

O Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) apontou falhas estruturais no bloco cirúrgico do Hospital Barão de Lucena e solicitou medidas à Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), na última quinta-feira (27). A equipe de auditoria da Gerência de Fiscalização da Saúde do TCE identificou problemas como a falta de equipamentos, déficit de profissionais, salas inativas por causa de infiltrações e indisponibilidade de leitos.

Esse cenário favoreceu o surgimento de salas inativas e contribuiu para o cancelamento ou a ociosidade de procedimentos.

Recomendações e determinações foram emitidas após uma auditoria especial de relatoria do conselheiro Marcos Loreto, que realizou uma avaliação das salas de cirurgia, com foco especial nos procedimentos eletivos, aqueles agendados com antecedência para pacientes em condição clínica estável, sem risco de vida imediato.

Outros problemas identificados na unidade foram o déficit de enfermeiros e médicos cirurgiões, principalmente para cirurgias eletivas. De acordo com a auditoria do órgão, a carência na equipe impossibilita a utilização total da capacidade das salas e atrapalha o preenchimento das escalas de trabalho.

Foram verificados ainda turnos ociosos pela indisponibilidade de leitos de UTI. Também foi constatada a ausência de registros prévios do planejamento cirúrgico, além de divergências entre os dados do sistema e planilhas internas.

“A gestão adequada desses recursos pode reduzir a ociosidade, melhorar o atendimento e diminuir as filas de espera”, afirmou o TCE-PE em comunicado.

A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) e a gestão do Hospital Barão de Lucena informaram ao Tribunal que já adotaram medidas para melhorar o planejamento das cirurgias e convocar e treinar profissionais para reduzir o déficit de pessoal. Com a manifestação, o relator não aplicou as sanções imediatas e determinou a apresentação e execução de um Plano de Ação Conjunto, no prazo de 60 dias, para correção das falhas apontadas, com deveres e recomendações.

Desde 2023, o TCE-PE realiza vistorias com o intuito de melhorar as condições dos centros cirúrgicos dos hospitais vinculados à Secretaria de Saúde, como o Otávio de Freitas, o Getúlio Vargas e o Hospital da Restauração.